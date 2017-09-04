Акції від Сбєрбанку

Информируем вас о том, что с 1 июля 2018 года будут обновлены условия пользования сервисами Mastercard® в аеропортах «Борисполь» и «Киев». Для того, чтобы получить доступ к бизнес-залам или услуге Fast Line в аэропорту «Борисполь», держателям карт Mastercard® будет необходимо выполнить дополнительное условие – предварительно осуществить транзакции своей картой на общую сумму не менее 3000 грн. за предыдущие 30 + 5 дней*.
Указанные изменения касаются карт уровня Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard®. Таким образом, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее осуществлять покупки, расплачиваясь картой Mastercard® в торгово-сервисной сети или Интернете.
Обращаем ваше внимание на то, что обработка авторизационных запросов и списание средств по карточному счету занимает от 3-х до 5-ти дней, следовательно, последние 5 дней не учитываются.
ВНИМАНИЕ! Для клиентов АО «СБЕРБАНК» 30 дней будет действовать специальный Welcome-период, в течение которого оборот по картам учитываться не будет. Для вашего комфорта в мессенджере был создан бот-помощник – @MastercardUkraine.
Он поможет:
узнать какие сервисы в аэропортах доступны по вашей карте; заблаговременно заказать товары на MyDutyFree; ознакомиться с навигацией в аэропорту; узнать перечень бизнес-залов Mastercard® в других городах и странах, а также многое другое.
Детальнее со всеми обновленными условиями вы можете ознакомиться по ссылке.
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Все держатели карт Mastercard® от АО «СБЕРБАНК», зарегистрированные в программе Mastercard Більше, имеют прекрасную возможность принять участие в розыгрыше билетов на музыкальный фестиваль «UPark Festivale 2018», который будет проходить в Киеве с 25.07.2018 по 26.07.2018 года.
Для участия в Акции зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, рассчитывайтесь своей картой в торгово-сервисной сети или Интернет и накапливайте баллы.
Чтобы стать победителем Вам необходимо:
Обменять 10 баллов на участие в акции. Получить шанс выиграть одну из 10 пар билетов на два дня фестиваля.
Акция действует с 02.07.2018 по 16.07.2018 года года включительно.
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Держатели карт Mastercard® от АО «СБЕРБАНК», зарегистрированные в программе Mastercard Більше, имеют уникальный шанс выиграть билеты на матч UEFA Super Cup 2018, который состоится в столице Эстонии 15.08.2018 года.
Для участия в Акции зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, рассчитывайтесь своей картой в торгово-сервисной сети или Интернет и накапливайте баллы.
Условия участия в Акции:
Обменяйте 10 баллов на участие в Акции. Получите шанс выиграть одну из 5 пар билетов на UEFA Super Cup 2018. Смотрите звездную игру "Реал Мадрида" с "Атлетико Мадридом".
Акция действует с 05.07.2018 по 31.07.2018 года года включительно.
К запуску новой программы Mastercard Більше Black проводится Акция для держателей премиальных карт. Настоящие ценители кино, которые мечтают пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, могут воплотить свою мечту в реальность.
Mastercard Більше Black дает возможность открывать новые привилегии и всегда получать еще больше!
Условия Акции:
Для того, чтобы принять участие в Акции, Вам необходимо зарегистрироваться в программе Mastercard Більше Black, совершать оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет, с использованием премиальной карты MasterCard® Platinum или World Elite от АО "Сбербанк", и накапливать баллы в течение Периода проведения Акции .
Чтобы стать победителем Вам необходимо:
Обменять 10 баллов на участие в Акции. Выиграть поездку на двоих на 75-й Венецианский кинофестиваль. Насладиться компанией звезд, которые будут в шаге от Вас!
Традиционно ко Дню Независимости Украины группа "Океан Эльзы" радует своих поклонников грандиозным концертом. Станьте участником поистине масштабного действа на НСК "Олимпийский" и почувствуйте настоящий драйв под любимые треки легендарной украинской группы!
Условия Акции:
Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, совершайте оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет с использованием карты MasterCard от АО "Сбербанк" и накапливайте баллы в течение периода проведения Акции .
Чтобы принять участие:
Обменяйте 10 баллов и становитесь претендентом на победу. Выиграйте одну из 50 пар билетов на концерт "Океана Эльзы". Пойте любимые песни на многотысячном НСК "Олимпийский"!
Акция действует с 01.08.2018 г. до 20.08.2018 г.
Фонд поощрений Акции:
50 пар билетов на концерт "Океана Эльзы", которой состоится в г. Киев 24 августа 2018 года на НСК "Олимпийский"
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Акция действует с 09.08.2018 по 09.11.2018 года для всех новых клиентов банка.
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете связаться с нами по номерам:
+380 (44) 354-05-05; +380 (50) 607-55-55 (для клиентов корпоративного и малого бизнеса)
Желаете всей семьей попасть в европейскую сказку, а также получить ценные призы? Принимайте участие в Акции "Начните семейную сказку" – самые активные участники смогут получить ценные подарки. Каждая оплата картой Mastercard® от АО "СБЕРБАНК" – Ваш шанс выиграть главный приз – семейное путешествие в Париж и окунуться в волшебную атмосферу европейского "Диснейленда".
Условия участия в акции:
Для участия в Акции Вам необходимо зарегистрироваться в программе "Mastercard Больше" на сайте www.bilshe.mastercard.ua Если Вы уже участник программы, просто зайдите в раздел Акции "Начните семейную сказку" из каталога программы и нажмите кнопку "Принять участие". Рассчитывайтесь за покупки картой Mastercard® от АО "СБЕРБАНК", чтобы стать участником розыгрыша подарков.
Больше расчетов картой MasterCard® от Сбербанка - больше шансов на победу!
Акция действует с 15.09.2018 по 10.11.2018 года включительно.
Фонд поощрений Акции:
Футболка - 500 шт.; Худи - 500 шт.; Бейсболка - 500 шт.; Чашка для путешествий - 500 шт; Красная сумка - 500 шт; Главный приз - поездка в "Диснейленд" в Париже на 4 персоны - 1 шт.
Mastercard Більше Black приглашает на очередной сезон джазовых концертов вместе с Premier Palace Hotel Kyiv. В этом году Алексей Коган подготовил что-то особенное и пригласил известных джазовых музыкантов из Европы. Рассчитывайтесь премиальными картами Mastercard от АО "СБЕРБАНК", выигрывайте билеты на джазовый вечер 8 ноября 2018 года и наслаждайтесь любимой музыкой в Premier Palace Hotel Kyiv!
Условия Акции:
Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше Black, совершайте оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет, с использованием карт MasterCard Platinum или MasterCard World Elite от АО "Сбербанк", и накапливайте баллы в течение периода проведения Акции.
Чтобы принять участие:
Обменяйте 10 премиальных баллов и становитесь претендентом на победу. Выиграйте один из шести комплектов билетов на джазовый вечер.
Акция действует с 09.10.2018 г. до 31.10.2018 г.
Фонд поощрений Акции:
6 пар билетов на джазовый вечер в Premier Palace Hotel Kyiv.