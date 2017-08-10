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Акції від Сбєрбанку

Акції від Сбєрбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:03

Новые условия пользования сервисами Mastercard® в аэропортах

Уважаемые Клиенты!

Информируем вас о том, что с 1 июля 2018 года будут обновлены условия пользования сервисами Mastercard® в аеропортах «Борисполь» и «Киев». Для того, чтобы получить доступ к бизнес-залам или услуге Fast Line в аэропорту «Борисполь», держателям карт Mastercard® будет необходимо выполнить дополнительное условие – предварительно осуществить транзакции своей картой на общую сумму не менее 3000 грн. за предыдущие 30 + 5 дней*.

Указанные изменения касаются карт уровня Platinum Mastercard® и World Elite Mastercard®. Таким образом, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее осуществлять покупки, расплачиваясь картой Mastercard® в ​​торгово-сервисной сети или Интернете.

Обращаем ваше внимание на то, что обработка авторизационных запросов и списание средств по карточному счету занимает от 3-х до 5-ти дней, следовательно, последние 5 дней не учитываются.

ВНИМАНИЕ! Для клиентов АО «СБЕРБАНК» 30 дней будет действовать специальный Welcome-период, в течение которого оборот по картам учитываться не будет.
Для вашего комфорта в мессенджере был создан бот-помощник – @MastercardUkraine.

Он поможет:

узнать какие сервисы в аэропортах доступны по вашей карте;
заблаговременно заказать товары на MyDutyFree;
ознакомиться с навигацией в аэропорту;
узнать перечень бизнес-залов Mastercard® в других городах и странах, а также многое другое.

Детальнее со всеми обновленными условиями вы можете ознакомиться по ссылке.

https://www.sberbank.ua/info_client/view/301/
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:04

Акция "Выиграйте билеты на UPark, чтобы лето было ярче"

Лето, солнце и музыка - это все, что нужно для хорошего настроения!

Все держатели карт Mastercard® от АО «СБЕРБАНК», зарегистрированные в программе Mastercard Більше, имеют прекрасную возможность принять участие в розыгрыше билетов на музыкальный фестиваль «UPark Festivale 2018», который будет проходить в Киеве с 25.07.2018 по 26.07.2018 года.

Для участия в Акции зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, рассчитывайтесь своей картой в торгово-сервисной сети или Интернет и накапливайте баллы.

Чтобы стать победителем Вам необходимо:

Обменять 10 баллов на участие в акции.
Получить шанс выиграть одну из 10 пар билетов на два дня фестиваля.

Акция действует с 02.07.2018 по 16.07.2018 года года включительно.

Официальные правила Акции

Подробные условия на http://www.bilshe.mastercard.ua

https://www.sberbank.ua/mc_UPark/
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Повідомлень: 637
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:36

Акция "Розыгрыш билетов на UEFA Super Cup 2018"

Окунитесь в атмосферу футбольного драйва этим летом в прекрасном Таллине!

Держатели карт Mastercard® от АО «СБЕРБАНК», зарегистрированные в программе Mastercard Більше, имеют уникальный шанс выиграть билеты на матч UEFA Super Cup 2018, который состоится в столице Эстонии 15.08.2018 года.

Для участия в Акции зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, рассчитывайтесь своей картой в торгово-сервисной сети или Интернет и накапливайте баллы.

Условия участия в Акции:

Обменяйте 10 баллов на участие в Акции.
Получите шанс выиграть одну из 5 пар билетов на UEFA Super Cup 2018.
Смотрите звездную игру "Реал Мадрида" с "Атлетико Мадридом".

Акция действует с 05.07.2018 по 31.07.2018 года года включительно.

https://www.sberbank.ua/mc_uefa/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:57

Акция для держателей карт Mastercard от АО "Сбербанк"

К запуску новой программы Mastercard Більше Black проводится Акция для держателей премиальных карт. Настоящие ценители кино, которые мечтают пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, могут воплотить свою мечту в реальность.

Mastercard Більше Black дает возможность открывать новые привилегии и всегда получать еще больше!

Условия Акции:

Для того, чтобы принять участие в Акции, Вам необходимо зарегистрироваться в программе Mastercard Більше Black, совершать оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет, с использованием премиальной карты MasterCard® Platinum или World Elite от АО "Сбербанк", и накапливать баллы в течение Периода проведения Акции .

Чтобы стать победителем Вам необходимо:

Обменять 10 баллов на участие в Акции.
Выиграть поездку на двоих на 75-й Венецианский кинофестиваль.
Насладиться компанией звезд, которые будут в шаге от Вас!

Акция действует с 20.07.2018 г. до 15.08.2018 г.

https://www.sberbank.ua/mc_venice/
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:25

Акция "Выиграйте билеты на грандиозный концерт Океана Эльзы"

Традиционно ко Дню Независимости Украины группа "Океан Эльзы" радует своих поклонников грандиозным концертом. Станьте участником поистине масштабного действа на НСК "Олимпийский" и почувствуйте настоящий драйв под любимые треки легендарной украинской группы!

Условия Акции:

Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше, совершайте оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет с использованием карты MasterCard от АО "Сбербанк" и накапливайте баллы в течение периода проведения Акции .

Чтобы принять участие:

Обменяйте 10 баллов и становитесь претендентом на победу.
Выиграйте одну из 50 пар билетов на концерт "Океана Эльзы".
Пойте любимые песни на многотысячном НСК "Олимпийский"!

Акция действует с 01.08.2018 г. до 20.08.2018 г.

Фонд поощрений Акции:

50 пар билетов на концерт "Океана Эльзы", которой состоится в г. Киев 24 августа 2018 года на НСК "Олимпийский"

Официальные правила Акции

https://www.sberbank.ua/mc_OE/
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 14:35

Успешный резерв

Вы решили организовать собственный бизнес? Тогда Вам просто необходимо открыть счёт в банке. Ведь ни одна финансовая операция не может производиться без наличия текущего банковского счёта.

Мы предлагаем Вам своё сотрудничество и выгодные условия для успешного старта.

Принимая участие в акции "Успешный резерв", Вы получаете бесплатное оформление одного из Тарифных Пакетов для малого бизнеса.

Преимущества для Клиента:
Бесплатное оформление одного из пакетов для малого бизнеса.

Возможность быстрого открытия счета в банке.

Оформляя один из Тарифных Пакетов - "Фрилансер", "Торговый", "Предприниматель", "Базовый" или "Бизнес решение", с помощью сервиса "Резерв счёта" в любом отделении банка, на сайте или по телефону (044) 354-05-05 через Контакт-центр, плата за открытие Пакета составит 0 гривен.

Акция действует с 09.08.2018 по 09.11.2018 года для всех новых клиентов банка.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете связаться с нами по номерам:

+380 (44) 354-05-05; +380 (50) 607-55-55 (для клиентов корпоративного и малого бизнеса)

https://www.sberbank.ua/smb_product_package/view/21/
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Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 14:54

Акция для держателей карт Mastercard

Желаете всей семьей попасть в европейскую сказку, а также получить ценные призы? Принимайте участие в Акции "Начните семейную сказку" – самые активные участники смогут получить ценные подарки. Каждая оплата картой Mastercard® от АО "СБЕРБАНК" – Ваш шанс выиграть главный приз – семейное путешествие в Париж и окунуться в волшебную атмосферу европейского "Диснейленда".

Условия участия в акции:

Для участия в Акции Вам необходимо зарегистрироваться в программе "Mastercard Больше" на сайте www.bilshe.mastercard.ua
Если Вы уже участник программы, просто зайдите в раздел Акции "Начните семейную сказку" из каталога программы и нажмите кнопку "Принять участие".
Рассчитывайтесь за покупки картой Mastercard® от АО "СБЕРБАНК", чтобы стать участником розыгрыша подарков.

Больше расчетов картой MasterCard® от Сбербанка - больше шансов на победу!

Акция действует с 15.09.2018 по 10.11.2018 года включительно.

Фонд поощрений Акции:

Футболка - 500 шт.;
Худи - 500 шт.;
Бейсболка - 500 шт.;
Чашка для путешествий - 500 шт;
Красная сумка - 500 шт;
Главный приз - поездка в "Диснейленд" в Париже на 4 персоны - 1 шт.

Официальные правила Акции

https://www.sberbank.ua/mc_disney/
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:23

Акция "Джаз. Премьер. Четверг."

Mastercard Більше Black приглашает на очередной сезон джазовых концертов вместе с Premier Palace Hotel Kyiv. В этом году Алексей Коган подготовил что-то особенное и пригласил известных джазовых музыкантов из Европы. Рассчитывайтесь премиальными картами Mastercard от АО "СБЕРБАНК", выигрывайте билеты на джазовый вечер 8 ноября 2018 года и наслаждайтесь любимой музыкой в Premier Palace Hotel Kyiv!

Условия Акции:

Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Більше Black, совершайте оплату за товары или услуги в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет, с использованием карт MasterCard Platinum или MasterCard World Elite от АО "Сбербанк", и накапливайте баллы в течение периода проведения Акции.

Чтобы принять участие:

Обменяйте 10 премиальных баллов и становитесь претендентом на победу.
Выиграйте один из шести комплектов билетов на джазовый вечер.

Акция действует с 09.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

Фонд поощрений Акции:

6 пар билетов на джазовый вечер в Premier Palace Hotel Kyiv.

Официальные правила Акции

Детальнее с условиями Акции Вы можете ознакомиться на сайте www.bilshe.mastercard.ua

https://www.sberbank.ua/mc_jazz/
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:31

Акція "Колесо сюрпризів"

Для усіх держателів карток Mastercard® стартувала нова безпрограшна Акція - "Колесо сюрпризів". Бажаєте стати власником новенького iPhone XS або туру до сонячного Єгипту? Не згайте шанс на отримання цінного подарунка, а також безлічі інших неймовірних призів!

Для участі в Акції Вам необхідно зареєструватися в програмі Mastercard Більше, розраховуватися своєю карткою в торгово-сервісній мережі або Інтернет і накопичити бали. Усі учасники Акції отримують гарантовані подарунки від Mastercard Більше.

Щоб стати переможцем Вам необхідно:

Натиснути кнопку "Крутити" та обміняти отримані 10 балів на один оберт* колеса.
Отримати один із гарантованих призів.


Акція діє з 20.11.2018 по 20.12.2018 року включно.

https://ua.sberbank.ua/mc_circle/
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