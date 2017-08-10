Акції від Сбєрбанку

Бажаєте потрапити до зимової казки та отримати безліч незабутніх емоцій? Приймайте участь у новій Акції від Mastercard® БІЛЬШЕ Black і отримайте шанс виграти одну з пар квитків на зимове шоу «Winterra. Легенда казкового краю», яке буде проходити на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ).
Умови участі в Акції:
Для участі Вам необхідно зареєструватися в програмі Mastercard БІЛЬШЕ Black на сайті www.bilshe.mastercard.ua, здійснювати оплату за товари або послуги в торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет, із використанням карток Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від АТ «СБЕРБАНК», і накопичувати бали впродовж періоду проведення Акції. Якщо Ви вже учасник програми, просто зайдіть до розділу акції "Ексклюзивні квитки на «Winterra. Легенда казкового краю» з каталогу програми і натисніть кнопку «Замовити».
Акція діє з 20.12.2018 по 09.01.2018 року включно.