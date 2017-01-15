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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:13

7 місяців розстрочки на матраси та товари для сну!

Forward Bank спільно з інтернет-магазином: https://askona.ua/ пропонують придбати будь-які товари в розстрочку на вигідних умовах: розстрочка на 7 місяців (1-7 міс. – 0 %; 8-36 міс. – 3 % в міс.); сума кредиту – від 1000 до 42 500 грн; початковий внесок – від 0 %; страхування ризиків – від 0,99 % від суми кредиту, SMS-сервіс – 35 грн на місяць.

Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера https://askona.ua/. Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!

Пропозиція діє до 31.12.2017 р.

Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).

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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:14

Нова акція від Mastercard - «Творити сімейну історію – безці

Реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, приєднуйтесь до акції та отримайте можливість здійснити незабутню родинну подорож до Ірландії місцями зйомок нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї». На найактивніших учасників щотижня чекають гарантовані подарунки - рюкзаки, реглани та футболки із символікою улюбленої саги.
Акція діє з 20.11.2017 по 31.12.2017 включно на всій території України, за винятком території проведення АТО й тимчасово окупованої території (АР Крим і м. Севастополь).

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:32

Розстрочка від Forward Bank в інтернет-магазині «YABLOKi»

Шановні Клієнти!

Отримайте розстрочку від Forward Bank на будь-яку техніку в інтернет-магазині https://yabloki.ua/ на спеціальних умовах:
● початковий внесок від 0 %.
● розстрочка 0 % на 10 міс. (з 11 по 36 міс. - 3 % на міс.);
● сума кредиту від 1000 до 42 500 грн;
● SMS-сервіс – 35 грн на місяць;
● одноразова комісія – 13 % від суми кредиту.

Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:https://yabloki.ua/ Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!

Пропозиція діє до 15.01.2017 р.

Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:37

  Assistant_Portal написав:одноразова комісія – 13 % від суми кредиту

Ничего себе пикничёк. Остальные пункты вообще меркнут
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:44

Розстрочка від Forward Bank в інтернет-магазині http://yello

Шановні Клієнти!

Отримайте розстрочку від Forward Bank на будь-який товар в інтернет-магазині http://yellow.ua/ на спеціальних умовах:
● початковий внесок від 0 %.
● розстрочка 0 % на 10 міс. (з 11 по 36 міс. - 3 % на міс.);
● сума кредиту від 1000 до 42 500 грн;
● SMS-сервіс – 35 грн на місяць;
● одноразова комісія – 13 % від суми кредиту.

Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:http://yellow.ua/ Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!

Пропозиція діє до 01.03.2018 р.

Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).

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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:30

Re: Акції від банку Форвард

Получить рассрочку от Forward Bank на различный товар можно в интрнет-магазине https://era-elektroniki.com.ua на специальных услових.
● Первоначальный взнос – от 0% от стоимости товара;
● Сумма кредита – до 25 500 грн.;
● Срок кредитования – до 36 месяцев;
● Возможность оформления кредита с льготным периодом* от 3 месяцев (с возможным оформлением финансовой защиты стоимостью от 0,69% в месяц);
● Разовая комиссия - 0%;
● Досрочное погашение без дополнительных комиссий.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:11

Збільшення максимального кредитного ліміту по картці EasyPa

Forward Bank збільшив максимально можливий кредитний ліміт по картці «EasyPay кобренд» до 50 000 грн при видачі, з можливістю його збільшення до 100 000 грн. Для оформлення картки EasyPay довідка про доходи та поручителі не потрібні, а тільки паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадуємо, що за допомогою картки EasyPay клієнти банку можуть безкоштовно здійснювати зручні і безпечні розрахунки на сайті EasyPay, поповнювати рахунок картки Forward Bank на сайті і в терміналах EasyPay без комісії, а також використовувати картку для оплати товарів та послуг за рахунок кредитних коштів на пільгових умовах. Детальніше:

http://www.forward-bank.com/press-cente ... 0-000-grn/
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:25

Акція «Весняний акційний кредит від Forward Bank»

Оформляйте кредит на суму від 2000 до 100 000 гривень та беріть участь у розіграші компенсації 25 % від внесених платежів по кредиту. Пропозиція діє з 12.02.2018 р. до 12.04.2018 р

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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:28

«ПОБАЧИТИ НАЖИВО УЛЮБЛЕННИХ МУЗИКАНТІВ – БЕЗЦІННО» - промо-а

Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень. Щоб взяти участь в акції:
- Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше.
- Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте10 балів на участь в акції.
- Виграйте один зі 100 сертифікатів номіналом 500 грн і вибирайте самі на якому концерті провести зимовий вечір.

Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.

Акція діє з 15.02.2018 до 15.03.2018

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:51

«ПОБАЧИТИ НАЖИВО УЛЮБЛЕННИХ МУЗИКАНТІВ – БЕЗЦІННО» - промо-а

Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень.

Щоб взяти участь в акції:

∙ Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше.
∙ Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на участь в акції.
∙ Виграйте один зі 200 сертифікатів номіналом 500 грн – обирайте концерт та вирушайте по яскраві емоції

Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.

Акція діє з 16.03.2018 до 15.05.2018

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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