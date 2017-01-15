Акції від банку Форвард

Forward Bank спільно з інтернет-магазином: https://askona.ua/ пропонують придбати будь-які товари в розстрочку на вигідних умовах: розстрочка на 7 місяців (1-7 міс. – 0 %; 8-36 міс. – 3 % в міс.); сума кредиту – від 1000 до 42 500 грн; початковий внесок – від 0 %; страхування ризиків – від 0,99 % від суми кредиту, SMS-сервіс – 35 грн на місяць.
Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера https://askona.ua/. Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!
Пропозиція діє до 31.12.2017 р.
Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).
Реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, приєднуйтесь до акції та отримайте можливість здійснити незабутню родинну подорож до Ірландії місцями зйомок нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї». На найактивніших учасників щотижня чекають гарантовані подарунки - рюкзаки, реглани та футболки із символікою улюбленої саги. Акція діє з 20.11.2017 по 31.12.2017 включно на всій території України, за винятком території проведення АТО й тимчасово окупованої території (АР Крим і м. Севастополь).
Отримайте розстрочку від Forward Bank на будь-яку техніку в інтернет-магазині https://yabloki.ua/ на спеціальних умовах: ● початковий внесок від 0 %. ● розстрочка 0 % на 10 міс. (з 11 по 36 міс. - 3 % на міс.); ● сума кредиту від 1000 до 42 500 грн; ● SMS-сервіс – 35 грн на місяць; ● одноразова комісія – 13 % від суми кредиту.
Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:https://yabloki.ua/ Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!
Пропозиція діє до 15.01.2017 р.
Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).
Отримайте розстрочку від Forward Bank на будь-який товар в інтернет-магазині http://yellow.ua/ на спеціальних умовах: ● початковий внесок від 0 %. ● розстрочка 0 % на 10 міс. (з 11 по 36 міс. - 3 % на міс.); ● сума кредиту від 1000 до 42 500 грн; ● SMS-сервіс – 35 грн на місяць; ● одноразова комісія – 13 % від суми кредиту.
Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:http://yellow.ua/ Підписати кредитний договір можна в будь-якому представництві банку. У Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі діє безкоштовна послуга банківського кур'єра!
Пропозиція діє до 01.03.2018 р.
Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 – з мобільного (0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання, з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).
Получить рассрочку от Forward Bank на различный товар можно в интрнет-магазине https://era-elektroniki.com.ua на специальных услових. ● Первоначальный взнос – от 0% от стоимости товара; ● Сумма кредита – до 25 500 грн.; ● Срок кредитования – до 36 месяцев; ● Возможность оформления кредита с льготным периодом* от 3 месяцев (с возможным оформлением финансовой защиты стоимостью от 0,69% в месяц); ● Разовая комиссия - 0%; ● Досрочное погашение без дополнительных комиссий.
Forward Bank збільшив максимально можливий кредитний ліміт по картці «EasyPay кобренд» до 50 000 грн при видачі, з можливістю його збільшення до 100 000 грн. Для оформлення картки EasyPay довідка про доходи та поручителі не потрібні, а тільки паспорт та ідентифікаційний код. Нагадуємо, що за допомогою картки EasyPay клієнти банку можуть безкоштовно здійснювати зручні і безпечні розрахунки на сайті EasyPay, поповнювати рахунок картки Forward Bank на сайті і в терміналах EasyPay без комісії, а також використовувати картку для оплати товарів та послуг за рахунок кредитних коштів на пільгових умовах. Детальніше:
Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень. Щоб взяти участь в акції: - Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше. - Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте10 балів на участь в акції. - Виграйте один зі 100 сертифікатів номіналом 500 грн і вибирайте самі на якому концерті провести зимовий вечір.
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∙ Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше. ∙ Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на участь в акції. ∙ Виграйте один зі 200 сертифікатів номіналом 500 грн – обирайте концерт та вирушайте по яскраві емоції
Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.