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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:04

Акція «Знімай безкоштовно»

http://www.forward-bank.com/about/actio ... platno.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в П'ят 06 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:05

Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 05.04

З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10

Акції «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 05.04.2018 року по 31.12.2018 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем кеш-бек за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

Зображення


ЗображенняЗображення

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:00

Плати карткою Visa від Forward Bank та вигравай квитки на фе

Плати карткою Visa від Forward Bank, зберігай чеки/виписки з банку, реєструйся на сайті visa.com.ua/ і отримай шанс виграти 2 з 250 квитків на фестиваль BeLive.

Розіграш відбувається кожен тиждень. Всього буде обрано 14 переможців, по 2 квитки на кожного. Термін проведення акції: 10 квітня – 10 червня 2018 року.

Деталі на сайті: visa.com.ua/ Офіційні правила Акції.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
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