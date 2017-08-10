RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:04

Акція «Знімай безкоштовно»

http://www.forward-bank.com/about/actio ... platno.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в П'ят 06 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:05

Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 05.04

З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10

Акції «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 05.04.2018 року по 31.12.2018 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем кеш-бек за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

Зображення


ЗображенняЗображення

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:00

Плати карткою Visa від Forward Bank та вигравай квитки на фе

Плати карткою Visa від Forward Bank, зберігай чеки/виписки з банку, реєструйся на сайті visa.com.ua/ і отримай шанс виграти 2 з 250 квитків на фестиваль BeLive.

Розіграш відбувається кожен тиждень. Всього буде обрано 14 переможців, по 2 квитки на кожного. Термін проведення акції: 10 квітня – 10 червня 2018 року.

Деталі на сайті: visa.com.ua/ Офіційні правила Акції.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30

«З М’ЯЧА ПОЧИНАЄТЬСЯ ШЛЯХ ДО МРІЇ» -промо-акція

Щоб взяти участь в акції:

∙ Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше.

∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.

∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.

∙ Отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018

Період акції: з 07.05.2018 до 20.05.2018.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
16 2613
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 15:21
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк Аваль 1, 2, 3
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
21 2428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 15:20
Assistant_Portal
Акції від Сбєрбанку 1, 2
Редактор форума » Чет 10 сер, 2017 14:12
16 1694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 15:17
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (135)
14.05.2018 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.