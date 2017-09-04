RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:04

Акція «Знімай безкоштовно»

http://www.forward-bank.com/about/actio ... platno.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в П'ят 06 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:05

Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 05.04

З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10

Акції «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 05.04.2018 року по 31.12.2018 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем кеш-бек за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

http://www.forward-bank.com/about/actio ... 4.2018.pdf

Зображення


ЗображенняЗображення

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:00

Плати карткою Visa від Forward Bank та вигравай квитки на фе

Плати карткою Visa від Forward Bank, зберігай чеки/виписки з банку, реєструйся на сайті visa.com.ua/ і отримай шанс виграти 2 з 250 квитків на фестиваль BeLive.

Розіграш відбувається кожен тиждень. Всього буде обрано 14 переможців, по 2 квитки на кожного. Термін проведення акції: 10 квітня – 10 червня 2018 року.

Деталі на сайті: visa.com.ua/ Офіційні правила Акції.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30

«З М’ЯЧА ПОЧИНАЄТЬСЯ ШЛЯХ ДО МРІЇ» -промо-акція

Щоб взяти участь в акції:

∙ Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше.

∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.

∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.

∙ Отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018

Період акції: з 07.05.2018 до 20.05.2018.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:11

«Коло сюрпризів» - промо-акція для держателів карток Masterc

Щоб взяти участь в акції:

∙ ∙ Натисніть кнопку «Крутити» та обміняйте отримані 10 балів, на один оберт колеса

∙ ∙ Вигравайте один із гарантованих подарунків

* Кількість обертів на добу обмежена. (3 оберти на добу)

Акція діє з 15.05.2018 до 15.06.2018

Деталі на сайті https://bilshe.mastercard.ua/

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:58

Акція «Додаткові відсотки»

З 01.06.2018 року по 30.11.2018 року по картках «EasyPay кобренд» проводиться нарахування відсотків на залишок власних коштів у розмірі 10 % річних за умови, якщо залишок перевищує 5000,00 грн.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:29

Спеціальна пропозиція від MasterСard and McDonald's: «Долонь

Розраховуйтеся карткою Masterсard® у МакДональдз®, і 2 грн з кожного замовлення буде спрямовано на відкриття Сімейних Кімнат у Київському ОХМАТДИТi.

Період участі: 1.06.2018 – 30.06.2018

Деталі: mastercard.ua та mcdonalds.ua

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Альфа-Банку 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 15:47
63 6091
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 16:18
Assistant_Portal
Акції від Укрсоцбанку 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:24
37 4209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 16:10
Assistant_Portal
Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group 1, 2
Assistant_Portal » Чет 12 жов, 2017 15:50
11 1823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:11
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56989)
13.06.2018 17:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.