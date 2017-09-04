Акції від банку Форвард

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:04
Акція «Знімай безкоштовно»
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в П'ят 06 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:05
Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 05.04
З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10
Акції «Календар Cash-back»
Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 05.04.2018 року по 31.12.2018 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем кеш-бек за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:00
Плати карткою Visa від Forward Bank та вигравай квитки на фе
Плати карткою Visa від Forward Bank, зберігай чеки/виписки з банку, реєструйся на сайті visa.com.ua/ і отримай шанс виграти 2 з 250 квитків на фестиваль BeLive.
Розіграш відбувається кожен тиждень. Всього буде обрано 14 переможців, по 2 квитки на кожного. Термін проведення акції: 10 квітня – 10 червня 2018 року.
Деталі на сайті: visa.com.ua/ Офіційні правила Акції.
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30
«З М’ЯЧА ПОЧИНАЄТЬСЯ ШЛЯХ ДО МРІЇ» -промо-акція
Щоб взяти участь в акції:
∙ Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше.
∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.
∙ Обміняйте 10 балів на участь в акції.
∙ Отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018
Період акції: з 07.05.2018 до 20.05.2018.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:11
«Коло сюрпризів» - промо-акція для держателів карток Masterc
Щоб взяти участь в акції:
∙ ∙ Натисніть кнопку «Крутити» та обміняйте отримані 10 балів, на один оберт колеса
∙ ∙ Вигравайте один із гарантованих подарунків
* Кількість обертів на добу обмежена. (3 оберти на добу)
Акція діє з 15.05.2018 до 15.06.2018
Деталі на сайті
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:58
Акція «Додаткові відсотки»
З 01.06.2018 року по 30.11.2018 року по картках «EasyPay кобренд» проводиться нарахування відсотків на залишок власних коштів у розмірі 10 % річних за умови, якщо залишок перевищує 5000,00 грн.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:29
Спеціальна пропозиція від MasterСard and McDonald's: «Долонь
Розраховуйтеся карткою Masterсard® у МакДональдз®, і 2 грн з кожного замовлення буде спрямовано на відкриття Сімейних Кімнат у Київському ОХМАТДИТi.
Період участі: 1.06.2018 – 30.06.2018
Деталі: mastercard.ua та mcdonalds.ua
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:02
«Виграйте квитки на UPark, щоб літо було яскравішим»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте квитки на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018» від Mastercard Більше
Щоб взяти участь в акції:
∙ Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше і обміняйте 10 балів на участь в акції.
∙ Виграйте одину з 10 пар квитків на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018», який відбудеться у м. Київ з 25.07.2018 до 26.07.2018.
∙ Танцюйте, насолоджуйтеся й шаленійте під музику вашого літа.
Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Акція діє з 02.07.2018 до 16.07.2018
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua bilshe.mastercard.ua
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