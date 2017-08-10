Акції від банку Форвард

Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27
«Виграйте квитки на грандіозний концерт «Океану Ельзи»»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
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