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Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27

«Виграйте квитки на грандіозний концерт «Океану Ельзи»»

Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.

Щоб взяти участь в акції:

-Обміняйте 10 балів на участь в акції.

-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».

-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».

Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018

Деталі на сайті http://www.forward-bank.com/about/actions/
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