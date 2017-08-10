Акції від банку Форвард

Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27
«Виграйте квитки на грандіозний концерт «Океану Ельзи»»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
Додано: Пон 03 вер, 2018 15:59
«Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.
Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте сертифікат Concert.ua на знижку для придбання квитків на кращі події вашого міста
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.
Акція діє з 01.09.2018 до 30.09.2018.
Додано: Сер 12 вер, 2018 16:07
Почніть сімейну казку з Mastercard®
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Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:10
«Акція «Додаткові відсотки»
З 03.10.2018 року по 03.11.2018 року за дебетними картками «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36
Акція «Сосна кожному!»
З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Офіційні умови
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