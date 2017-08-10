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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27

«Виграйте квитки на грандіозний концерт «Океану Ельзи»»

Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.

Щоб взяти участь в акції:

-Обміняйте 10 балів на участь в акції.

-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».

-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».

Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018

Деталі на сайті http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 585
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:59

«Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!»

Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.

Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!

Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте сертифікат Concert.ua на знижку для придбання квитків на кращі події вашого міста

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.

Акція діє з 01.09.2018 до 30.09.2018.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 585
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 16:07

Почніть сімейну казку з Mastercard®

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® від Forward Bank і вигравайте чарівну сімейну подорож на 3 дні (з 30.11.18 по 2.12.18) до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса. А також отримуйте багато інших подарунків з символікою святкування 90 років пригод Міккі Мауса .

Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року

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Повідомлень: 585
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:10

«Акція «Додаткові відсотки»

З 03.10.2018 року по 03.11.2018 року за дебетними картками «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 585
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36

Акція «Сосна кожному!»

З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.

Офіційні умови
http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 585
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:41

Assistant_Portal

Это как в старом добром анекдоте....
Ну сосни быстро и беги отсюда... :mrgreen:
тарасов
 
Повідомлень: 218
З нами з: 20.03.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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