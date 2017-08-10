Акції від банку Форвард

Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27
«Виграйте квитки на грандіозний концерт «Океану Ельзи»»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції:
-Обміняйте 10 балів на участь в акції.
-Виграйте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи».
-Співайте улюблені пісні на багатотисячному НСК «Олімпійський».
Акція діє з 01.08.2018 до 20.08.2018
Деталі на сайті
Додано: Пон 03 вер, 2018 15:59
«Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!»
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте одну з 50 пар квитків на концерт «Океану Ельзи» від Mastercard Більше.
Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше!
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте сертифікат Concert.ua на знижку для придбання квитків на кращі події вашого міста
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.
Акція діє з 01.09.2018 до 30.09.2018.
Додано: Сер 12 вер, 2018 16:07
Почніть сімейну казку з Mastercard®
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® від Forward Bank і вигравайте чарівну сімейну подорож на 3 дні (з 30.11.18 по 2.12.18) до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса. А також отримуйте багато інших подарунків з символікою святкування 90 років пригод Міккі Мауса .
Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:10
«Акція «Додаткові відсотки»
З 03.10.2018 року по 03.11.2018 року за дебетними картками «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36
Акція «Сосна кожному!»
З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Офіційні умови
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:41
Assistant_Portal
Это как в старом добром анекдоте....
Ну сосни быстро и беги отсюда...
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33
Black Friday з карткою VISA від Forward Bank!
Black Friday з карткою VISA від Forward Bank – більше знижок та переваг! В період з 19 листопада 2018 року по 27 листопада 2018 року оформлюйте покупки на kasta.ua, оплачуйте їх карткою VISA від Forward Bank та гарантовано отримуйте знижку -5%! Кожен 5 щасливчик отримає -20% на покупку.
Оформлюйте картку VISA та отримуйте ще більше переваг!
Деталі акції від kasta.ua
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33
Акція «Колесо сюрпризів Mastercard»
З 20 листопада 2018 року по 20 грудня 2018 року приймайте участь в акції «Колесо сюрпризів Mastercard», накопичуйте бали, обмінюйте їх на оберти Колеса Сюрпризів та отримуйте гарантовані подарунки від Mastercard Більше.
Акція «Колесо сюрпризів Mastercard» для власників платіжних карт Mastercard, окрім карт Maestro, які зареєстровані на сайті
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