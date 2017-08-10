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Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:36

Акція «Святковий Cash-back»

З 20 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року розраховуйтесь кредитною картою Forward Bank, приймайте участь в Акції «Святковий Cash-back» та отримуйте 10% сash-back.

Офіційні умови Акції

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 684
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