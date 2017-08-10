Акції від банку Форвард

Офіційні умови Акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:36
Акція «Святковий Cash-back»
З 20 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року розраховуйтесь кредитною картою Forward Bank, приймайте участь в Акції «Святковий Cash-back» та отримуйте 10% сash-back.
Офіційні умови Акції
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:20
Акція «Знімай безкоштовно»
З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».
Офіційні умови Акції
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:21
Акції «Календар Cash-back»
Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн. за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.
Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених з 01.01.2019 року
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:21
Акції «Календар Cash-back»
З 01 січня 2019 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.
Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 01.01.2019 року
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