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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:36

Акція «Святковий Cash-back»

З 20 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року розраховуйтесь кредитною картою Forward Bank, приймайте участь в Акції «Святковий Cash-back» та отримуйте 10% сash-back.

Офіційні умови Акції

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 697
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:20

Акція «Знімай безкоштовно»

З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».

Офіційні умови Акції

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 697
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:21

Акції «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank в період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн. за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених з 01.01.2019 року

http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 697
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:21

Акції «Календар Cash-back»

З 01 січня 2019 року приймайте участь у Акції «Календар Cash-back» та отримуйте 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою.

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, укладених до 01.01.2019 року

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 697
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12345
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