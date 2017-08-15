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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:21

Акція «Розраховуйтесь карткою Mastercard вигравай подарунки

Замовляйте квитки на Concert.ua за акційною ціною на будь-яку подію зі списку (постав линк на https://concert.ua/uk/set/disconten) та оплачуйте замовлення онлайн карткою Mastercard від Forward Bank.

Щотижня приймайте участь у розіграші подарункових наборів з гаджетами Apple, навушниками Apple AirPods та сертифікатами Concert.ua.

Акція стартує з 01.04.19 р. та триватиме до 30.04.19 р. включно.

Деталі на сайті www.mastercard.ua та www.concert.ua

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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11

Акція «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank до 31.12.2019 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн. за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих у період проведення Акції (01.01.19 р.-31.12.19 р.)

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих до початку Акції (до 01.01.19 р.)

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:27

Акція «Авіаквитки від Air Arabia»

Приймайте участь в ексклюзивному розіграші авіаквитків до ОАЕ від Air Arabia та Mastercard Більше та створюйте незабутні враження під час подорожі!

Акція діє з 15.04.19 р. по 31.05.19 р. включно.

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.

Офіційні правила й умови акції для учасників програми Mastercard Більше «Авіаквитки від Air Arabia»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
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