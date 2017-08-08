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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:21

Акція «Розраховуйтесь карткою Mastercard вигравай подарунки

Замовляйте квитки на Concert.ua за акційною ціною на будь-яку подію зі списку (постав линк на https://concert.ua/uk/set/disconten) та оплачуйте замовлення онлайн карткою Mastercard від Forward Bank.

Щотижня приймайте участь у розіграші подарункових наборів з гаджетами Apple, навушниками Apple AirPods та сертифікатами Concert.ua.

Акція стартує з 01.04.19 р. та триватиме до 30.04.19 р. включно.

Деталі на сайті www.mastercard.ua та www.concert.ua

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11

Акція «Календар Cash-back»

Оформлюйте кредитку від Forward Bank до 31.12.2019 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн. за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих у період проведення Акції (01.01.19 р.-31.12.19 р.)

Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих до початку Акції (до 01.01.19 р.)

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:27

Акція «Авіаквитки від Air Arabia»

Приймайте участь в ексклюзивному розіграші авіаквитків до ОАЕ від Air Arabia та Mastercard Більше та створюйте незабутні враження під час подорожі!

Акція діє з 15.04.19 р. по 31.05.19 р. включно.

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.

Офіційні правила й умови акції для учасників програми Mastercard Більше «Авіаквитки від Air Arabia»

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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39

Акція «Кредит з подарунком»

Акція «Кредит з подарунком»
Офіційні умови Акції «Кредит з подарунком»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:50

Акції «Cash-back 10%»

Офіційні умови Акцій «Cash-back 10%», «Подарунок від Forward Bank» та «Бонус від Forward Bank» на період 03.06.2019 - 30.06.2019 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 03.06.2019)

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:50

Акція «Cash-back у червні»

Офіційні умови Акції «Cash-back у червні» на період 03.06.2019 - 30.06.2019 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 03.06.2019)

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:51

Акція «Безкоштовна готівка у червні»

Акція «Безкоштовна готівка у червні»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:54

Акція «Cash-back у III кварталі 2019»

Акція «Cash-back у III кварталі 2019»

https://www.forward-bank.com/about/acti ... uarter.pdf
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:33

Платіть з Masterсard® від Forward Bank на Rozetka

Період проведення Акції : 01.07.2019 –14.07.2019р.
Акція може закінчитись достроково.


Для участі в Акції необхідно:

- Обрати товар на суму від 500 грн. на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням https://rozetka.com.ua/mastercard/;
- Обрати бажаний спосіб доставки;
- Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 грн».

Деталі акції—на сайті www.mastercard.ua та www.rozetka.com.ua

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:33

Купуйте вигідно з календарем Cash-back

Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів в період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року та отримуйте 3 % від вартості покупок.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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