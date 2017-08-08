Акції від банку Форвард

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Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:21
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Щотижня приймайте участь у розіграші подарункових наборів з гаджетами Apple, навушниками Apple AirPods та сертифікатами Concert.ua.
Акція стартує з 01.04.19 р. та триватиме до 30.04.19 р. включно.
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Додано: Сер 03 кві, 2019 14:11
Акція «Календар Cash-back»
Оформлюйте кредитку від Forward Bank до 31.12.2019 року та отримуйте вітальний бонус у розмірі 100 грн. за першу операцію покупки. А також купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5 % від вартості покупок.
Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих у період проведення Акції (01.01.19 р.-31.12.19 р.)
Офіційні умови Акції «Календар Cash-back» для договорів, відкритих до початку Акції (до 01.01.19 р.)
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:27
Акція «Авіаквитки від Air Arabia»
Приймайте участь в ексклюзивному розіграші авіаквитків до ОАЕ від Air Arabia та Mastercard Більше та створюйте незабутні враження під час подорожі!
Акція діє з 15.04.19 р. по 31.05.19 р. включно.
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.
Офіційні правила й умови акції для учасників програми Mastercard Більше «Авіаквитки від Air Arabia»
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39
Акція «Кредит з подарунком»
Акція «Кредит з подарунком»
Офіційні умови Акції «Кредит з подарунком»
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:50
Акції «Cash-back 10%»
Офіційні умови Акцій «Cash-back 10%», «Подарунок від Forward Bank» та «Бонус від Forward Bank» на період 03.06.2019 - 30.06.2019 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 03.06.2019)
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:50
Акція «Cash-back у червні»
Офіційні умови Акції «Cash-back у червні» на період 03.06.2019 - 30.06.2019 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 03.06.2019)
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:51
Акція «Безкоштовна готівка у червні»
Акція «Безкоштовна готівка у червні»
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:54
Акція «Cash-back у III кварталі 2019»
Акція «Cash-back у III кварталі 2019»
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:33
Платіть з Masterсard® від Forward Bank на Rozetka
Період проведення Акції : 01.07.2019 –14.07.2019р.
Акція може закінчитись достроково.
Для участі в Акції необхідно:
- Обрати товар на суму від 500 грн. на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням
- Обрати бажаний спосіб доставки;
- Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 грн».
Деталі акції—на сайті
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:33
Купуйте вигідно з календарем Cash-back
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів в період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року та отримуйте 3 % від вартості покупок.
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