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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:28

Акція Знімай безкоштовно у липні

З 03 липня 2019 року по 31 липня 2019 року приймайте участь у Акції та знімай готівку бекоштовно!

Акція Знімай безкоштовно у липні

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40

Депозит поповняй – телевізор вигравай!

З 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року поповнюйте депозити та вигравайте телевізор!

Офіційні умови акції Депозит поповняй – телевізор вигравай!

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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43

Акція «Cash-back 10%»

Приймайте участь в Акції «Cash-back 10%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 10% від вартості покупок

Офіційні умови акції «Cash-back 10%»

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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43

Акція «Cash-back 5%»

Приймайте участь в Акції «Cash-back 5%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.

Офіційні умови акції «Cash-back 5%»

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Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравай

Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравайте подарунки!

Деталі в офіційних умовах Акції «Призові транзакції»

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:30

Акція «Призові покупки»/ «Призові транзакції»

Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравайте подарунки від Forward Bank!

Детальніше про Акцію «Призові транзакції»

Офіційні умови «Призові транзакції»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 941
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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