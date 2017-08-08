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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:28

Акція Знімай безкоштовно у липні

З 03 липня 2019 року по 31 липня 2019 року приймайте участь у Акції та знімай готівку бекоштовно!

Акція Знімай безкоштовно у липні

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Замовити картку Форвард банк.
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40

Депозит поповняй – телевізор вигравай!

З 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року поповнюйте депозити та вигравайте телевізор!

Офіційні умови акції Депозит поповняй – телевізор вигравай!

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Отримуйте додатковий бонус до депозиту.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43

Акція «Cash-back 10%»

Приймайте участь в Акції «Cash-back 10%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 10% від вартості покупок

Офіційні умови акції «Cash-back 10%»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 988
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43

Акція «Cash-back 5%»

Приймайте участь в Акції «Cash-back 5%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.

Офіційні умови акції «Cash-back 5%»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 988
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:44

Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравай

Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравайте подарунки!

Деталі в офіційних умовах Акції «Призові транзакції»

https://www.forward-bank.com/about/actions/

Замовити карту Форвард Банк
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:02

Акція “Дивись українське разом із ПРОСТІР"

Розраховуйся карткою ПРОСТІР від Forward Bank за товари та послуги у торговельній мережі та у мережі Інтернет та отримуй призи! Більше розрахунків – більше шансів отримати безкоштовні квитки на показ українського фільму “Фокстер & Макс” та брендовану продукцію.

Період проведення Акції: з 29.08.2019 року по 13.09.2019 року.

Період показу фільму “Фокстер & Макс” в мережі кінотеатрів Multiplex cinema: з 19.09.2019 року до 09.10.2019 року.

Офіційні Правила Акції «Дивись українське разом з ПРОСТІР. Фокстер & Макс»


Деталі Акції на сайті: http://prostir.gov.ua/prostir/action
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:46

Акція Кльована вигода для КОКО КАРД

Отримуйте до 7% Cashback від вартості покупок!

Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 23 вересня 2019 року по 31 жовтня 2019 року.

Офіційні Умови проведення Акції КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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