Акції від банку Форвард

Акція Знімай безкоштовно у липні
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:28
Акція Знімай безкоштовно у липні
З 03 липня 2019 року по 31 липня 2019 року приймайте участь у Акції та знімай готівку бекоштовно!
Акція Знімай безкоштовно у липні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40
Депозит поповняй – телевізор вигравай!
З 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року поповнюйте депозити та вигравайте телевізор!
Офіційні умови акції Депозит поповняй – телевізор вигравай!
Отримуйте додатковий бонус до депозиту.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43
Акція «Cash-back 10%»
Приймайте участь в Акції «Cash-back 10%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 10% від вартості покупок
Офіційні умови акції «Cash-back 10%»
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:43
Акція «Cash-back 5%»
Приймайте участь в Акції «Cash-back 5%» в період з 12 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року.
Офіційні умови акції «Cash-back 5%»
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:44
Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравай
Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard та вигравайте подарунки!
Деталі в офіційних умовах Акції «Призові транзакції»
Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:02
Акція “Дивись українське разом із ПРОСТІР"
Розраховуйся карткою ПРОСТІР від Forward Bank за товари та послуги у торговельній мережі та у мережі Інтернет та отримуй призи! Більше розрахунків – більше шансів отримати безкоштовні квитки на показ українського фільму “Фокстер & Макс” та брендовану продукцію.
Період проведення Акції: з 29.08.2019 року по 13.09.2019 року.
Період показу фільму “Фокстер & Макс” в мережі кінотеатрів Multiplex cinema: з 19.09.2019 року до 09.10.2019 року.
Офіційні Правила Акції «Дивись українське разом з ПРОСТІР. Фокстер & Макс»
Деталі Акції на сайті:
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:46
Акція Кльована вигода для КОКО КАРД
Отримуйте до 7% Cashback від вартості покупок!
Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 23 вересня 2019 року по 31 жовтня 2019 року.
Офіційні Умови проведення Акції КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:02
«Жовтневий Cash-back»
«Жовтневий Cash-back»
Розраховуйтесь карткою від Forward Bank у жовтні та повертайте 10 % від вартості покупок.
Офіційні умови Акції «Жовтневий Cash-back»
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:02
Акція «Cash-back 10%»
Акція «Cash-back 10%»
Отримуйте 10% від вартості покупок!
Приймайте участь в Акції «Cash-back 10%» в період з 01 жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року.
Офіційні умови Акції «Cash-back 10%»
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:03
«Cash-back у подарунок»
«Cash-back у подарунок»
Станьте учасником Акції «Cash-back у подарунок» в період з 01 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року.
Офіційні умови Акції «Cash-back у подарунок»
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