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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:03

«Знімай безкоштовно у жовтні»

«Знімай безкоштовно у жовтні»
Період проведення Акції з 01 жовтня по 31 жовтня 2019 року.

Офіційні умови Акції «Знімай безкоштовно у жовтні»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33

Розіграш двадцяти Айфон 11

Отримайте шанс виграти один з двадцяти Айфон 11 Про за умови оплати замовлення карткою карткою MasterСard від Forward Bank» за товари продавця Rozetka.


Для участі в Акції необхідно:

- Вибрати товар на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням https://rozetka.com.ua/ua/mastercard/;
- Оплатити замовлення онлайн-карткою Mastercard на суму від 500,00 грн., використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплати Mastercard та вигравай Айфон 11 Про».

Акція діє з 28.10.2019 по 24.11.2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.


Чим більше оплат – тим більше шансів на перемогу!

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06

Акція Кльована вигода для КОКО КАРД

Отримуйте до 20% Cashback від вартості покупок!

Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 01 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року.

Офіційні Умови Акції «КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД» у листопаді 2019 р.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06

КОКО free саме для тебе!

КОКО free саме для тебе!
Станьте учасником Акції та отримуйте безкоштовне обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) у період дії Акції!

Акція діє до 01.01.2020 року.

Офіційні умови проведення акції «КОКО free»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:07

Акція «Команда Forward»

Приймайте участь в Акції «Команда Forward» та заробляйте з Forward Bank.

Період проведення Акції з 05 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Офіційні умови Акції «Команда Forward»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:32

Депозити в Forward Bank

Розміщуйте депозити у гривні в Forward online за збільшеною процентною ставкою.

Детальні умови в Додатку 1 до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб (дійсні до 31.12.2019 р.)

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:11

Black Friday з картками VISA

Найлегший спосіб насолодитися шопінгом – Ваша картка VISA від Forward Bank!

Не прогавте свою можливість створити унікальний образ, вибираючи колекції міжнародних брендів! Тільки 26.11.19 отримайте додатково -20% до цін розпродажу на колекцію осінь-зима 2019/2020 вибраних брендів.

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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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