Акції від банку Форвард

Період проведення Акції з 01 жовтня по 31 жовтня 2019 року.
Офіційні умови Акції «Знімай безкоштовно у жовтні»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:03
«Знімай безкоштовно у жовтні»
«Знімай безкоштовно у жовтні»
Період проведення Акції з 01 жовтня по 31 жовтня 2019 року.
Офіційні умови Акції «Знімай безкоштовно у жовтні»
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33
Розіграш двадцяти Айфон 11
Отримайте шанс виграти один з двадцяти Айфон 11 Про за умови оплати замовлення карткою карткою MasterСard від Forward Bank» за товари продавця Rozetka.
Для участі в Акції необхідно:
- Вибрати товар на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням
- Оплатити замовлення онлайн-карткою Mastercard на суму від 500,00 грн., використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплати Mastercard та вигравай Айфон 11 Про».
Акція діє з 28.10.2019 по 24.11.2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Чим більше оплат – тим більше шансів на перемогу!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06
Акція Кльована вигода для КОКО КАРД
Отримуйте до 20% Cashback від вартості покупок!
Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 01 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року.
Офіційні Умови Акції «КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД» у листопаді 2019 р.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06
КОКО free саме для тебе!
КОКО free саме для тебе!
Станьте учасником Акції та отримуйте безкоштовне обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) у період дії Акції!
Акція діє до 01.01.2020 року.
Офіційні умови проведення акції «КОКО free»
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:07
Акція «Команда Forward»
Приймайте участь в Акції «Команда Forward» та заробляйте з Forward Bank.
Період проведення Акції з 05 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Офіційні умови Акції «Команда Forward»
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:32
Депозити в Forward Bank
Розміщуйте депозити у гривні в Forward online за збільшеною процентною ставкою.
Детальні умови в Додатку 1 до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб (дійсні до 31.12.2019 р.)
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:11
Black Friday з картками VISA
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