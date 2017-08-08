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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:43

«Акція «Cash-back 10%»

Розраховуйтесь карткою від Forward Bank з 17.12.2019 року по 31.01.2020 року та повертайте 10 % від вартості покупок!

Акція діє для клієнтів, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів Forward Bank (окрім продуктів КОКО КАРД).

Офіційні умови проведення акції «Cash-back 10%»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:38

Акція «Святкова ковзанка з Mastercard»

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте 20% знижки на вхід до «Льодової ковзанки» на Контрактовій площі та аренду ковзанів.

Акція діє з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року на території «Льодової ковзанки» на Контрактовій площі в м. Києві.

Деталі Акції на сайті: www.mastercard.ua


Офіційні правила акції «Святкова ковзанка з Mastercard»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:31

Акція Кльована вигода для КОКО КАРД

Отримуйте до 20% Cashback від вартості покупок!

Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 01 січня 2020 року по 31 січня 2020 року.

Офіційні Умови Акції «КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД» у січні 2020 р.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:32

Купуйте вигідно з календарем Cash-back

Купуйте вигідно з календарем Cash-back (по кредитним договорам, відкритим до 01.01.2020) та з календарем Cash-back (по кредитним договорам, відкритим у період дії акції - з 01.01.2020 до 31.03.2020) за рахунок Ваших кредитних коштів в період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року та отримуйте 5 % від вартості покупок.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33

Акція «Знімай безкоштовно»

Знімайте кредитні кошти без комісії протягом 2020 року!

Офіційні умови проведення Акції «Знімай безкоштовно»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33

Акція «КОКО free»

Станьте учасником Акції та отримуйте безкоштовне обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) у період дії Акції!

Акція діє до 29.02.2020 року (включно)

Офіційні умови проведення Акції «КОКО free»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:09

Акція «Безконтактні розрахунки»

CashBack за безготівкові операції здійснені за допомогою сервісів Google Pay та Apple Pay!

Розраховуйтесь карткою MasterCard від Forward Bank за допомогою NFC – технології та отримуйте винагороду.

Акція діє з 15.01.2020 по 31.01.2020 року.

Офіційні Умови Акції «Безконтактні розрахунки»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:48

Акція Кльована вигода для КОКО КАРД

Отримуйте до 20% Cashback від вартості покупок!

Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 01 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року.
https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:50

Акція «Кешбек від Mastercard»

Купуйте товари онлайн на OLX.UA з послугою OLX Доставка, розраховуйтесь карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте кешбек 10 грн. з кожної покупки!

Умови участі в акції:

1. Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA

2. Оплатити замовлення карткою Mastercard, використовуючи послугу OLX Доставка.

Період проведення акції: з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. (включно).
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:53

Акція «Нагорода за візит»

Отримуйте кеш-бек за візит до відділення Банку!

Акція діє з 10.02.2020 по 10.06.2020 (включно).

Офіційні Умови Акції «Нагорода за візит»

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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