Акції від банку Форвард

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50
Отримайте у травні свою Кльовану вигоду з КОКО КАРД!
Отримайте до 10% кеш-беку за кредитною карткою та до 5% за дебетовою при розрахунках за послуги сервісів доставки Glovo, Uber eats з кафе та ресторанів, а також при розрахунках за послуги АЗС/ автомобільних сервісів, а також при оплаті онлайн-навчання, кіно, музики через Netflix, Megogo, Skillbox, Deezer, Bookmate та ін.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:28
АКЦІЯ «КОКО free»
Акція «КОКО free», що проводиться серед Клієнтів, в рамках
якої Організатор не утримує з учасника Акції комісію за обслуговування іменної/не
іменної картки, яка передбачена чинними тарифами , по продуктам Банку.
Акція діє в період з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 року включно.
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