RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50

Отримайте у травні свою Кльовану вигоду з КОКО КАРД!

Отримайте до 10% кеш-беку за кредитною карткою та до 5% за дебетовою при розрахунках за послуги сервісів доставки Glovo, Uber eats з кафе та ресторанів, а також при розрахунках за послуги АЗС/ автомобільних сервісів, а також при оплаті онлайн-навчання, кіно, музики через Netflix, Megogo, Skillbox, Deezer, Bookmate та ін.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... oko-kard-/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:28

АКЦІЯ «КОКО free»

Акція «КОКО free», що проводиться серед Клієнтів, в рамках
якої Організатор не утримує з учасника Акції комісію за обслуговування іменної/не
іменної картки, яка передбачена чинними тарифами , по продуктам Банку.
Акція діє в період з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 року включно.
https://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: VladimirK і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
10 10298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 12:19
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 10:49
68 15661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 12:04
Assistant_Portal
Акції від Мегабанку 1, 2
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 15:45
12 4490
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 11:48
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17980)
12.05.2020 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.