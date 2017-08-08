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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50

Отримайте у травні свою Кльовану вигоду з КОКО КАРД!

Отримайте до 10% кеш-беку за кредитною карткою та до 5% за дебетовою при розрахунках за послуги сервісів доставки Glovo, Uber eats з кафе та ресторанів, а також при розрахунках за послуги АЗС/ автомобільних сервісів, а також при оплаті онлайн-навчання, кіно, музики через Netflix, Megogo, Skillbox, Deezer, Bookmate та ін.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... oko-kard-/
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Повідомлень: 1274
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:28

АКЦІЯ «КОКО free»

Акція «КОКО free», що проводиться серед Клієнтів, в рамках
якої Організатор не утримує з учасника Акції комісію за обслуговування іменної/не
іменної картки, яка передбачена чинними тарифами , по продуктам Банку.
Акція діє в період з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 року включно.
https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1274
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:02

Кльована вигода для КОКО КАРД

Отримуйте до 20% Cashback від вартості покупок!

Приймайте участь в Акції «Кльована вигода для КОКО КАРД (дебетова картка) та КОКО КАРД (кредитна картка)» в період з 01 червня 2020 року по 30 червня 2020 року.

Офіційні Умови Акції «КЛЬОВАНА ВИГОДА ДЛЯ КОКО КАРД» у червні 2020 р.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1274
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:02

Ще більше Акції «Весняна»

УВАГА! Період проведення Акції «Весняна» продовжується з 01.06.2020 р. по 30.06.2020 р.

В рамках маркетингової Акції «Весняна» - Організатор не утримує з учасника Акції плату за Тариф «Платіж за основним боргом» та Тариф «Плата за обслуговування кредитної заборгованості», якщо такі передбачені чинними тарифами по продукту в рамках Договору, по продуктам Банку, що зазначені у Таблиці 1 в Офіційних умовах Акції Весняна

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1274
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:47

Mastercard Більше повертається!

З червня 2020 року програму Mastercard Більше поновлено новими промо-акціями та пропозиціями. Тепер клієнтів Forward Bank-учасників програми чекає ще більше знижок, бонусів та розіграшів, а саме: згідно умов Програми, учасники мають можливість отримати бали за покупки, що перевищують 50 грн., здійснені за допомогою карток Mastercard. Бали на рахунок учасників зараховуються автоматично від двох до десяти днів.

Клієнти Forward Bank – держателі карток Mastercard – вже зараз мають можливість стати учасниками програми. Це можна зробити в декілька кроків. Спочатку необхідно зареєструватись на сайті https://bilshe.mastercard.ua/registration/. Після реєстрації потрібно підв’язати мінімум одну платіжну картку Mastercard в персональному кабінеті учасника, щоб мати можливість накопичувати бали та обмінювати їх на пропозиції.

Клієнти, які були учасниками попередньої програми Mastercard Більше, повинні заново пройти процес реєстрації та додати картки до свого персонального кабінету. Бали, що були накопичені в попередній програмі, автоматично стануть доступними, їх баланс можна перевірити в особистому профілі https://bilshe.mastercard.ua/profile/.

Нагадаємо, що Mastercard Більше – бонусна програма для держателів карток Mastercard від Forward Bank, яка надає її учасникам можливість накопичувати бали від розрахунків своїми картками у торгівельній мережі, обмінювати їх на різноманітні пропозиції від партнерів МПС Mastercard та приймати участь у акціях платіжної системи.

Детальніше про програму Mastercard Більше за посиланням https://bilshe.mastercard.ua .

Відповіді на поширені питання щодо програми Mastercard Більше.

https://www.forward-bank.com/press-cent ... vertatsya/
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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