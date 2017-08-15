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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

«Кльована вигода» у вересні!

Ловіть свою кльовану вигоду у вересні! Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій Кешбек!

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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:05

Акція «Календар Cash-back»

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кафе та ресторани;
спорт та фітнес;
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https://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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