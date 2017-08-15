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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:13

«Кльована вигода» у жовтні!

Ловіть свою кльовану вигоду у жовтні! Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій Кешбек!

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https://www.forward-bank.com/about/acti ... mov_10.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:46

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Упродовж усього місяця власники кредитних та дебетових КОКО КАРД зможуть оплатити комунальні послуги в інтернет-банку Forward online без комісії та на додаток отримати вигідний кешбек.

Кроки, щоб отримати кешбек:

оберіть три обов’язкові категорії програми лояльності «Кльована вигода», серед яких «Комунальні платежі»;
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отрмайте до 7% кешбеку від розміру платежу за рахунок кредитних коштів або 3% – за рахунок власних коштів.
Сума кешбеку за здійснену безготівкову операцію одразу відображатиметься в особистому кабінеті в інтернет-банку.

Максимальна сума виплати – 1000 грн для кредитних карток і 300 грн для дебетових.

Пропозиція діє з 01.10.2020-31.10.2020 р.
http://www.forward-bank.com/press-cente ... d-online-/
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:04

Re: Акції від банку Форвард

  Assistant_Portal написав:власники кредитних... КОКО КАРД зможуть оплатити комунальні послуги в інтернет-банку Forward online без комісії та на додаток отримати вигідний кешбек.

Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу, шо при такой оплате с кредиток согласно их Тарифа на сумму платежа начисляется 48% годовых как за СЭП... а так даа -- без комисс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:26

Re: Акції від банку Форвард

  clientage написав:Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу,


ні нада бріхать, нічого він не обіцяв
треба і банку на чомусь заробляти
наприклад на свіньях :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:36

  greenozon написав:
  clientage написав:Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу,


ні нада бріхать, нічого він не обіцяв
треба і банку на чомусь заробляти
наприклад на свіньях :)

ну свыни то разобрались :lol:
см. viewtopic.php?p=5068957#p5068957
А вот попадалово пересічного аукнется банке в начале сл. мес,
када будет удержана комисс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:04

Re: Акції від банку Форвард

clientage написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу,


ні нада бріхать, нічого він не обіцяв
треба і банку на чомусь заробляти
наприклад на свіньях :)

ну свыни то разобрались
см. viewtopic.php?p=5068957#p5068957
А вот попадалово пересічного аукнется банке в начале сл. мес,
када будет удержана комисс :mrgreen:
Аукнется премиями?)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:16

  clientage написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу,


ні нада бріхать, нічого він не обіцяв
треба і банку на чомусь заробляти
наприклад на свіньях :)

ну свыни то разобрались :lol:
см. viewtopic.php?p=5068957#p5068957
А вот попадалово пересічного аукнется банке в начале сл. мес,
када будет удержана комисс :mrgreen:


якщо так трактувати то будь який заробіток банку це попадалово клієнтів
і вас також
+50грн !
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