Акції від банку Форвард

Мерщій завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та отримуйте безліч переваг!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
«Кльована вигода» у вересні!
Ловіть свою кльовану вигоду у вересні! Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій Кешбек!
Мерщій завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та отримуйте безліч переваг!
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:05
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості Ваших покупок!
Акція діє в період з 07.09.2020 р. по 31.10.2020 р. за наступними категоріями:
кафе та ресторани;
спорт та фітнес;
аптеки.
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:13
«Кльована вигода» у жовтні!
Ловіть свою кльовану вигоду у жовтні! Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій Кешбек!
Мерщій завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та отримуйте безліч переваг!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:46
Отримуйте до 7% кешбеку за оплату комунальних послуг
Упродовж усього місяця власники кредитних та дебетових КОКО КАРД зможуть оплатити комунальні послуги в інтернет-банку Forward online без комісії та на додаток отримати вигідний кешбек.
Кроки, щоб отримати кешбек:
оберіть три обов’язкові категорії програми лояльності «Кльована вигода», серед яких «Комунальні платежі»;
сплатіть комунальні послуги у Forward online;
отрмайте до 7% кешбеку від розміру платежу за рахунок кредитних коштів або 3% – за рахунок власних коштів.
Сума кешбеку за здійснену безготівкову операцію одразу відображатиметься в особистому кабінеті в інтернет-банку.
Максимальна сума виплати – 1000 грн для кредитних карток і 300 грн для дебетових.
Пропозиція діє з 01.10.2020-31.10.2020 р.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:04
Re: Акції від банку Форвард
Ваащето Форвард обещал дописать в эту замануХу, шо при такой оплате с кредиток согласно их Тарифа на сумму платежа начисляется 48% годовых как за СЭП... а так даа -- без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:26
Re: Акції від банку Форвард
ні нада бріхать, нічого він не обіцяв
треба і банку на чомусь заробляти
наприклад на свіньях
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:36
ну свыни то разобрались
см. viewtopic.php?p=5068957#p5068957
А вот попадалово пересічного аукнется банке в начале сл. мес,
када будет удержана комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:04
Re: Акції від банку Форвард
Аукнется премиями?)
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:16
якщо так трактувати то будь який заробіток банку це попадалово клієнтів
і вас також
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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