Акції від банку Форвард

Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:44
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Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:27
А де категорії для вибору?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38
Они ж теперь у каждого в ИБ светятся, мож скоро вааще будут персональными для каждого
... делайте хоть что-нибудь!
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