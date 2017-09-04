Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:44
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:27
А де категорії для вибору?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38
Они ж теперь у каждого в ИБ светятся, мож скоро вааще будут персональными для каждого
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:27
Акція «Кеш бек від Forward»
Оформлюй кредитну картку КОКО КАРД та отримай 100 грн на карту у подарунок!
УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:
придбати купон на оформлення карткового продукту на сайті
перейти за унікальним посиланням з купону та заповнити форму онлайн-заявки на оформлення продукту в банку;
після заповнення онлайн-заявки: оформити у організатора кредитну картку за продуктом «KOKO КАРД», шляхом укладання договору про надання та використання платіжної картки, та здійснити не менше ніж 1 (одну) торгову безготівкову операцію за допомогою такої картки на суму від 100,00 (сто) грн кожна.
Період проведення акції з 03.11.2020 р. до 03.11. 2021 р.
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:29
Акція «КОКО free»!
Акція «КОКО free» — безкоштовне обслуговування вашої КОКО КАРД (дебетової картки).
Термін дії акції «КОКО free» продовжена до 31.12.2020 р. (включно).
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:30
Re: Акції від банку Форвард
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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