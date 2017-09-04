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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:44

Акція «Календар Cash-back»

Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!

Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:

одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги.
http://www.forward-bank.com/about/actio ... _11_12.pdf
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:27

  Assistant_Portal написав:Ловіть свою кльовану вигоду у листопаді. Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій кешбек.
http://www.forward-bank.com/about/actio ... mov_11.pdf

А де категорії для вибору?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Assistant_Portal написав:Ловіть свою кльовану вигоду у листопаді. Обирайте самостійно 3 категорії Програми лояльності в Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте свій кешбек.
http://www.forward-bank.com/about/actio ... mov_11.pdf

А де категорії для вибору?

Они ж теперь у каждого в ИБ светятся, мож скоро вааще будут персональными для каждого :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:27

Акція «Кеш бек від Forward»

Оформлюй кредитну картку КОКО КАРД та отримай 100 грн на карту у подарунок!

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:

придбати купон на оформлення карткового продукту на сайті https://pokupon.ua/;

перейти за унікальним посиланням з купону та заповнити форму онлайн-заявки на оформлення продукту в банку;

після заповнення онлайн-заявки: оформити у організатора кредитну картку за продуктом «KOKO КАРД», шляхом укладання договору про надання та використання платіжної картки, та здійснити не менше ніж 1 (одну) торгову безготівкову операцію за допомогою такої картки на суму від 100,00 (сто) грн кожна.
Період проведення акції з 03.11.2020 р. до 03.11. 2021 р.
http://www.forward-bank.com/about/actio ... shback.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:29

Акція «КОКО free»!

Акція «КОКО free» — безкоштовне обслуговування вашої КОКО КАРД (дебетової картки).

Термін дії акції «КОКО free» продовжена до 31.12.2020 р. (включно).
http://www.forward-bank.com/about/actio ... O_free.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:30

Re: Акції від банку Форвард

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:29

  vitaliian написав:Зображення

так вы ни тока здеся попали
Фарсик уже неделю КБ не начисляет и не выплачивает по техническим причинам! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Подякували: 3851 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:42

  Assistant_Portal написав:Оформлюй кредитну картку КОКО КАРД та отримай 100 грн на карту у подарунок!

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:

придбати купон на оформлення карткового продукту на сайті https://pokupon.ua/;

перейти за унікальним посиланням з купону та заповнити форму онлайн-заявки на оформлення продукту в банку;

після заповнення онлайн-заявки: оформити у організатора кредитну картку за продуктом «KOKO КАРД», шляхом укладання договору про надання та використання платіжної картки, та здійснити не менше ніж 1 (одну) торгову безготівкову операцію за допомогою такої картки на суму від 100,00 (сто) грн кожна.
Період проведення акції з 03.11.2020 р. до 03.11. 2021 р.
http://www.forward-bank.com/about/actio ... shback.pdf

карта была оформлена 31.08.2020 и выполнены все условия акции. никаких 100гр. до сих пор нет и также как у clientage вже неделю нет кешбека, при этом никакая телефонная связь и техподдержка банка ничего не может объяснить, так шо будьте аккуратнее с этой банкой - невры дороже...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:47

Re: Акції від банку Форвард

  чик написав:карта была оформлена 31.08.2020 и выполнены все условия акции. никаких 100гр. до сих пор нет
попросил на горячке ссылку для привлечения друга, ссылку дали но ни слова о том что одна ссылка распространяется только на одну карту (кстати поэтому ссылки надо выпрашивать а не копировать с приложения). Друг оформил 2 карты чёрную и желтую, за чёрную нам доли по 40 грн за жёлтую - нет. Друга так же кинули на бонус за 1ю покупку, он проплатил с желтой коммуналку в приложении (что покупкой не является). В маркетинге у форварда работают напёрсточники. Много обещают но по факту пшик.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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