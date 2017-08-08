RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:03

Шановні користувачі, всі Ваші зауваження та коментарі відправила представнику банку.

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 14.09.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41

  чик написав:карта была оформлена 31.08.2020 и выполнены все условия акции. никаких 100гр. до сих пор нет и также как у clientage вже неделю нет кешбека, при этом никакая телефонная связь и техподдержка банка ничего не может объяснить, так шо будьте аккуратнее с этой банкой - невры дороже...


Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО в ЛС. Проверим, почему не начислен кешбэк.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:12

  super_mohito написав:Оформил карту по ссылке 4.11.2020. (по акциям покупона)
Покупку сделал 5.11.2020
Когда будет кеш бек?


Здравствуйте.
По Акции "Кешбек від Forward" не действует онлайн-кешбэк. Согласно условий: «Виплата Винагороди Учасникам здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом її зарахування на карткові Рахунки Учасників на наступний робочий день після відображення по картковому Рахунку». Уточните, пожалуйста, Ваше ФИО, мы проверим по системе начисление. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:18

Support BForward
спасибо - мне уже на форуме давно объяснили.
viewtopic.php?p=5093637#p5093637
viewtopic.php?p=5093881#p5093881
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6181
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4882 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку "Південний" 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:46
26 3953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:51
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 22, 23, 24
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
236 44315
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:25
Assistant_Portal
Акції від банку КОНКОРД 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:41
45 12169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:15
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.