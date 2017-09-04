Акції від банку Форвард

Шановні користувачі, всі Ваші зауваження та коментарі відправила представнику банку.
З пов.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:03
Шановні користувачі, всі Ваші зауваження та коментарі відправила представнику банку.
З пов.
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО в ЛС. Проверим, почему не начислен кешбэк.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:12
Здравствуйте.
По Акции "Кешбек від Forward" не действует онлайн-кешбэк. Согласно условий: «Виплата Винагороди Учасникам здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом її зарахування на карткові Рахунки Учасників на наступний робочий день після відображення по картковому Рахунку». Уточните, пожалуйста, Ваше ФИО, мы проверим по системе начисление. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:18
Support BForward
спасибо - мне уже на форуме давно объяснили.
viewtopic.php?p=5093637#p5093637
viewtopic.php?p=5093881#p5093881
а шо делать?
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:59
Может тут мне объяснят?
Взято с профильной ветки -
бывший минимальный платёж в 0.90 грн, который я был обязан погасить до 10го ноября, с сегодняшнего дня увеличился в 1.29 грн.
Карта была выведена в ноль до 10го СЭПом с маленьким хвостиком в 3.20 грн. - 9го ноября этот перевод СЭП был засчитан до 10ти утра.
Теперь минимальный платёж 1.29 грн с обязательным погашением до 10го декабря.
В общем я так и не понял алгоритмы этого банка.
По факту эксперимента - 29е октября карта в плюсе; 9ое ноября карта в плюсе - с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж? (с)
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:14
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:32
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Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 26 лис, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:34
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42
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