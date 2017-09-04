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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:03

Шановні користувачі, всі Ваші зауваження та коментарі відправила представнику банку.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41

  чик написав:карта была оформлена 31.08.2020 и выполнены все условия акции. никаких 100гр. до сих пор нет и также как у clientage вже неделю нет кешбека, при этом никакая телефонная связь и техподдержка банка ничего не может объяснить, так шо будьте аккуратнее с этой банкой - невры дороже...


Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО в ЛС. Проверим, почему не начислен кешбэк.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:12

  super_mohito написав:Оформил карту по ссылке 4.11.2020. (по акциям покупона)
Покупку сделал 5.11.2020
Когда будет кеш бек?


Здравствуйте.
По Акции "Кешбек від Forward" не действует онлайн-кешбэк. Согласно условий: «Виплата Винагороди Учасникам здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом її зарахування на карткові Рахунки Учасників на наступний робочий день після відображення по картковому Рахунку». Уточните, пожалуйста, Ваше ФИО, мы проверим по системе начисление. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:18

Support BForward
спасибо - мне уже на форуме давно объяснили.
viewtopic.php?p=5093637#p5093637
viewtopic.php?p=5093881#p5093881
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:59

Может тут мне объяснят?
Взято с профильной ветки -
бывший минимальный платёж в 0.90 грн, который я был обязан погасить до 10го ноября, с сегодняшнего дня увеличился в 1.29 грн.
Карта была выведена в ноль до 10го СЭПом с маленьким хвостиком в 3.20 грн. - 9го ноября этот перевод СЭП был засчитан до 10ти утра.
Теперь минимальный платёж 1.29 грн с обязательным погашением до 10го декабря.
В общем я так и не понял алгоритмы этого банка.
По факту эксперимента - 29е октября карта в плюсе; 9ое ноября карта в плюсе - с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж? (с)
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:14

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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30

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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:32

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Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 26 лис, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:34

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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42

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