Акції від банку Форвард

Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте можливість виграти один з 723 промокодів.
Умови участі в акції:
1. Встановіть додаток Glovo та додайте картку Mastercard від Forward Bank як спосіб оплати.
2. Зробіть замовлення в додатку й оплатіть його карткою Mastercard.
3. Очікуйте на розіграш промокодів на 100 грн, 200 грн, 500 грн, 1000 грн та 5000 грн.
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Ставайте учасником акції «Активна зима» та беріть участь у розіграші сертифікатів Rozetka на суму 500 та 1000 грн! Якщо Ви є власником карток платіжної системи Mastercard від Forward Bank, оформлених до 07.12.2020, здійснюйте 5 або більше безготівкових операцій на суму від 50 грн кожна в період з 07.12.2020 р. по 31.01.2021 р. та вигравайте свої призи! https://www.forward-bank.com/about/acti ... winter.pdf
Оформлюйте дебетову або кредитну КОКО КАРД платіжної системи Mastercard та ставайте учасником акції «Активна зима»! Переможцями акції будуть визнані усі клієнти, які оформили картки Mastercard від Forward Bank у період з 07.12.2020 р. по 31.01.2021 р., та здійснили 3 або більше торгівельних операцій на суму від 300 грн кожна у період дії акції. Переможці гарантовано отримають 50 грн на свій мобільний рахунок. https://www.forward-bank.com/about/acti ... winter.pdf
Беріть участь в акції Mastercard та вигравайте круте спорядження для зимових активностей: сноуборди, лижі, снігокати, а також сертифікати на 15 000 грн від Gorgany.
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