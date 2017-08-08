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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:47

Платіть Mastercard за замовлення у Glovo

Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте можливість виграти один з 723 промокодів.

Умови участі в акції:

1. Встановіть додаток Glovo та додайте картку Mastercard від Forward Bank як спосіб оплати.

2. Зробіть замовлення в додатку й оплатіть його карткою Mastercard.

3. Очікуйте на розіграш промокодів на 100 грн, 200 грн, 500 грн, 1000 грн та 5000 грн.

Акція діє з 01.12.2020 р. по 31.12.2020 р.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... tions.html
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:50

Знижка 25% на подарунковий сертифікат на сайті concert.ua

Знижка 25% на подарунковий сертифікат при оплаті карткою Mastercard® на сайті concert.ua
Готуйтеся до майбутніх концертів уже зараз! Придбайте сертифікати зі знижкою до 25%.

Як отримати знижку:

1. Завітайте на сайт concert.ua.
2. Додайте подарунковий сертифікат на потрібну суму до кошика.
3. Виберіть оплату карткою Mastercard®.
4. Отримайте знижку 25% від вартості сертифіката.
Сертифікат діє до 31.12.2021 включно.
Акція діє з 27.11.2020 р. до 12.12.2020 р.
http://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:35

Акція «Активна зима» для існуючих клієнтів

Ставайте учасником акції «Активна зима» та беріть участь у розіграші сертифікатів Rozetka на суму 500 та 1000 грн!
Якщо Ви є власником карток платіжної системи Mastercard від Forward Bank, оформлених до 07.12.2020, здійснюйте 5 або більше безготівкових операцій на суму від 50 грн кожна в період з 07.12.2020 р. по 31.01.2021 р. та вигравайте свої призи!
https://www.forward-bank.com/about/acti ... winter.pdf
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:36

Акція «Активна зима» для нових клієнтів

Оформлюйте дебетову або кредитну КОКО КАРД платіжної системи Mastercard та ставайте учасником акції «Активна зима»!
Переможцями акції будуть визнані усі клієнти, які оформили картки Mastercard від Forward Bank у період з 07.12.2020 р.
по 31.01.2021 р., та здійснили 3 або більше торгівельних операцій на суму від 300 грн кожна у період дії акції. Переможці гарантовано отримають 50 грн на свій мобільний рахунок.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... winter.pdf
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:27

Акція «Влітайте у зимові розваги»

Беріть участь в акції Mastercard та вигравайте круте спорядження для зимових активностей: сноуборди, лижі, снігокати, а також сертифікати на 15 000 грн від Gorgany.

Умови участі в акції:

1. Зареєструйтеся у програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua.
2. Списуйте по 10 балів протягом дії акції (більше списувань балів – більше шансів на виграш).
3. Очікуйте результатів розіграшу спорядження для зимових активностей та сертифікатів від Gorgany.

Акція доступна для усіх клієнтів, зареєстрованих у програмі Mastercard Більше.

Акція діє з 15.12.2020 по 15.01.2021 р.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... rozvag.pdf
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:30

Акція "Дізнайтеся всі таємниці новорічного Києва"

Беріть участь в акції Mastercard Більше та вигравайте запрошення на унікальну екскурсію різдвяним Києвом. Ви дізнаєтесь, як святкували у давнину, які потаємні місця надавали особливих різдвяних відчуттів, які традиції наповнювали святкові дні киян та зможете долучитися до дивовижних подій. Зробіть свої свята ще яскравішими!

Умови участі в акції:

1. Зареєструйтеся у програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard.
2. Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші.
3. Виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтеся до унікальної екскурсії різдвяним Києвом.

Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.

Акція діє з 14.12.2020 по 29.12.2020 р.

https://www.forward-bank.com/about/acti ... kursii.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:31

Акція «Безкоштовна доставка та розіграш подарунків»

Сплачуйте карткою Mastercard® в інтернет-магазині АТБ та отримуйте безкоштовну доставку товарів і шанс виграти один із 5 смартфонів.

Умови участі в акції:

1. Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням https://zakaz.atbmarket.com.
2. Сплачуйте покупку картою Mastercard® на суму від 300 грн й отримайте безкоштовну доставку.
3. Оформлюйте замовлення товарів на суму від 500 грн і ставайте учасником розіграшу 5 смартфонів.

Акція діє з 10.12.2020 по 20.01.2021 р.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... ov_atb.pdf
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