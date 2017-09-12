Акції від банку Форвард

Тільки з календарем кешбек купуйте вигідно за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок! Акція діє в період з 01.04.2021 р. по 30.04.2021 р. (включно) за наступними категоріями:
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Assistant_Portal написав:Тільки з календарем кешбек купуйте вигідно за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок! Акція діє в період з 01.04.2021 р. по 30.04.2021 р. (включно) за наступними категоріями:
makhaev1991 написав:Raymond забули написати до 5 %
Нет. Это другая акция. Кредитки КоКо не принимают участия, кстати. 5% по трем категориям.
Вимоги до Операцій, які приймають участь Програмі Лояльності «Календар CashBack»
Операція/ї на суму від 50 (п’ятдесят) грн. кожна Максимальна сума виплати -не більше 500 (п’ятсот) грн. в міс. Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена Клієнту -не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів
makhaev1991 написав:Raymond забули написати до 5 %
Нет. Это другая акция. Кредитки КоКо не принимают участия, кстати. 5% по трем категориям.
Вимоги до Операцій, які приймають участь Програмі Лояльності «Календар CashBack»
Операція/ї на суму від 50 (п’ятдесят) грн. кожна Максимальна сума виплати -не більше 500 (п’ятсот) грн. в міс. Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена Клієнту -не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів
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