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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 09:58

Акцію «КОКО free» продовжено!

Шановні клієнти, інформуємо вас, що комісія за обслуговування іменної/не іменної дебетової КОКО КАРД, яка передбачена чинними тарифами по продукту, не утримуватиметься в період проведення акції.

Термін дії акції до 31.03.2021 р. (включно).
https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:08

Акція «Календар Cashback»

Тільки з календарем кешбек купуйте вигідно за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок! Акція діє в період з 01.04.2021 р. по 30.04.2021 р. (включно) за наступними категоріями:

продукти та супермаркети;
зоомагазини;
маркетплейси.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
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Повідомлень: 1924
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:10

«Кльована вигода» у квітні!

Ловіть свою кльовану вигоду у квітні! Обирайте самостійно 3 категорії програми лояльності та необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank у Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте кешбек!

Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччу переваг.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _loyal.pdf
Assistant_Portal
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Повідомлень: 1924
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:18

  Assistant_Portal написав:Тільки з календарем кешбек купуйте вигідно за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок! Акція діє в період з 01.04.2021 р. по 30.04.2021 р. (включно) за наступними категоріями:

продукти та супермаркети;
зоомагазини;
маркетплейси.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf



а по яким то картам? коко кард по продуктам максимум 3%, а не 5%
Raymond
 
Повідомлень: 934
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:19

Raymond забули написати до 5 %
makhaev1991
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Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.21
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:50

Re: Акції від банку Форвард

В прошлом месяце было 3% по продуктам, в этом 2%, печалька ).
Hella
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 25.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:37

  Hella написав:В прошлом месяце было 3% по продуктам, в этом 2%, печалька ).

по кредитной +1%
Raymond
 
Повідомлень: 934
З нами з: 16.12.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:58

  makhaev1991 написав:Raymond забули написати до 5 %

Нет. Это другая акция. Кредитки КоКо не принимают участия, кстати.
5% по трем категориям.

Вимоги до Операцій, які приймають участь Програмі Лояльності «Календар CashBack»
Операція/ї на суму від 50 (п’ятдесят) грн. кожна Максимальна сума виплати -не більше 500 (п’ятсот) грн. в міс. Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена Клієнту -не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів
yevgen12
 
Повідомлень: 344
З нами з: 02.08.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:19

  yevgen12 написав:
  makhaev1991 написав:Raymond забули написати до 5 %

Нет. Это другая акция. Кредитки КоКо не принимают участия, кстати.
5% по трем категориям.

Вимоги до Операцій, які приймають участь Програмі Лояльності «Календар CashBack»
Операція/ї на суму від 50 (п’ятдесят) грн. кожна Максимальна сума виплати -не більше 500 (п’ятсот) грн. в міс. Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена Клієнту -не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів



жаль конечно что по кококард не 5% :cry:
Raymond
 
Повідомлень: 934
З нами з: 16.12.08
Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:46

Акція від Mastercard та мережі магазинів «Фора»

Купуйте товари через мобільний додаток «Фора» за допомогою своєї картки Mastercard від Forward Bank. Збирайте чудову колекцію із 24 унікальних колекційних карток «Джойки» та «оживляйте» маленьких екогероїв у мобільному додатку «Джойки», завантаженому на App Store чи Play Market.

Акція діє з 1 квітня по 23 травня 2021 року.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Assistant_Portal
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Повідомлень: 1924
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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