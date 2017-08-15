Акції від банку Форвард

Акція діє в період з 01.05.2021 р. по 31.05.2021 р. (включно) за наступними категоріями:
duty free;
спорт та фітнес;
одяг та взуття.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:55
Акція «Календар Cashback» у травні
Купуйте вигідно з календарем кешбек за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок!
Акція діє в період з 01.05.2021 р. по 31.05.2021 р. (включно) за наступними категоріями:
duty free;
спорт та фітнес;
одяг та взуття.
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:56
«Кльована вигода» у травні!
Обирайте 3 категорії програми лояльності та необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank у Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте кешбек!
Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччу переваг.
Додано: Чет 13 тра, 2021 09:43
Акція від Mastercard та мережі магазинів «Фора»
Розраховуйтеся за товари своєю карткою Mastercard від Forward Bank через мобільний додаток «Фора». Отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Акція діє з 1 травня по 31 травня 2021 року.
Додано: Чет 13 тра, 2021 09:45
Акція від Mastercard та мережі магазинів «АТБ»
Беріть участь в акції від Mastercard та мережі магазинів АТБ. Замовляйте товари онлайн на zakaz.atbmarket.com на суму від 500 грн і вагою до 15 кг, розраховуйтесь карткою Mastercard від Forward Bank та отримайте безкоштовну доставку.
Акція діє з 10 травня по 10 червня 2021 року включно.
Додано: Вів 25 тра, 2021 08:51
Акція від Mastercard та Glovo
Беріть участь в акції від Mastercard та Glovo. Завантажуйте додаток Glovo, розраховуйтеся за перше замовлення від 150 грн карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте промокод на 100 грн на наступне замовлення.
Акція діє з 1 по 31 червня 2021 року включно.
Додано: Вів 25 тра, 2021 08:53
Акція від Mastercard та мережі магазинів «Сільпо»
Платіть карткою Mastercard від Forward Bank за вхідний квиток на фестиваль The Glass та отримуйте знижку 20%. Отримуйте також додаткову дегустаційну фішку за розрахунок карткою на фестивалі на суму від 100 грн.
Дати проведення фестивалю: 4 -5 червня 2021 року
Місце проведення: м. Київ, вул. Десятинна, 12, галерея Д12
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:52
Зміни до програми лояльності «Кльована вигода»
До Офіційних правила програми лояльності «Кльована вигода» внесені зміни, а саме, до визначення «Безготівкова операція», також додано новий МСС код до категорії «Подорожі».
Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччу переваг.
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:53
Спеціальна ціна на Atlas Weekend з карткою Mastercard
Звісно, якщо ви музичний фанат, то готові потрапити на Atlas Weekend 2021 за будь-які гроші. Але ж як приємно раптом дізнатися, що для власників Mastercard від Forward Bank діє спеціальна ціна!
Як скористатися пропозицією:
мати відкриту картку або оформити та активувати картку протягом періоду акції;
перейти за посиланням atlasweekend.com/tickets;
для придбання квитка будь-якої категорії/абонемента обрати опцію «Придбати дешевше з Mastercard» та здійснити оплату карткою.
Акція діє з 25.05.2021 р. по 11.07.2021 р. та проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:56
«Акція «Календар Cashback»
Купуйте вигідно з календарем сashback за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок.
Акція діє в період з 01.06.2021 р. по 30.06.2021 р. (включно) за наступними категоріями:
подорожі;
кафе та ресторани;
меблі та будівництво.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:10
«Кльована вигода» у червні
Заходьте у Forward onlineта обирайте три категорії кешбеку та необмежену кількість акційних пропозицій від нових партнерів банку. Розраховуйтеся за покупки карткою КОКО КАРД та отримуйте кешбек до 10%.
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Офіційні правила програми лояльності «Кльована вигода»
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