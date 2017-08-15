Акції від банку Форвард

Беріть участь в розіграші чотирьох поїздок та відчуйте нову музичну хвилю на LeopolisJazzFest2021.
Щоб узяти участь в акції:
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.uaй оплачуйте карткою Mastercard від Forward Bank;
- обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
- вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.
Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування головної сцени фестивалю LeopolisJazz2021: 26 та 27 червня 2021 року.
Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 р.
Деталі на bilshe.mastercard.ua.