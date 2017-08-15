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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:10

Акція від Mastercard – подорож на LeopolisJazzFest2021

Вирушайте у подорож з Mastercard від Forward Bank до чарівного Львову!
Беріть участь в розіграші чотирьох поїздок та відчуйте нову музичну хвилю на LeopolisJazzFest2021.

Щоб узяти участь в акції:

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.uaй оплачуйте карткою Mastercard від Forward Bank;
- обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
- вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.

Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування головної сцени фестивалю LeopolisJazz2021: 26 та 27 червня 2021 року.
Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 р.

Деталі на bilshe.mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 2057
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11

Акція від Mastercard та «Сільпо»

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Forward Bank у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додатково Мавчика - героя захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 р. у всій мережі супермаркетів «Сільпо».

Деталі на mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
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