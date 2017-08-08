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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:10

Акція від Mastercard – подорож на LeopolisJazzFest2021

Вирушайте у подорож з Mastercard від Forward Bank до чарівного Львову!
Беріть участь в розіграші чотирьох поїздок та відчуйте нову музичну хвилю на LeopolisJazzFest2021.

Щоб узяти участь в акції:

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.uaй оплачуйте карткою Mastercard від Forward Bank;
- обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
- вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.

Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування головної сцени фестивалю LeopolisJazz2021: 26 та 27 червня 2021 року.
Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 р.

Деталі на bilshe.mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 2100
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11

Акція від Mastercard та «Сільпо»

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Forward Bank у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додатково Мавчика - героя захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 р. у всій мережі супермаркетів «Сільпо».

Деталі на mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 2100
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:10

Акція від Mastercard та Нової Пошти

Беріть участь в акції та отримайте можливість виграти подарунковий сертифікат від Gifmall номіналом 500 грн або гриль Tefal.

Як взяти участь в акції:

завантажити додаток Нова Пошта, якщо досі ним не користуєтесь;
у розділі «Банківські картки» додати вашу картку Mastercard від Forward Bank та вказати її основною, натиснувши на чекбокс;
використати автоматичне списання оплати з картки під час отримання відправлення у відділенні Нова пошта;
на сторінці online.novaposhta.ua зареєструвати накладну, заповнивши спеціальну форму.
Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарунків.

Акція діє з 15 червня по 15 серпня 2021 р. включно.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2100
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:50

Акція від Mastercard та мережі ресторанів !FEST

Беріть участь в акції та вигравайте сертифікати на 500 грн до мережі ресторанів !FEST. Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі сім'ї та друзів.

Як скористатися пропозицією:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard від Forward Bank;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші.
Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021.

Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів – перший з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий – з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.
https://www.mastercard.ua/
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Повідомлень: 2100
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:51

Акція від Mastercard та Megogo

Мрієте про зустріч зі своїм кумиром Олегом Винником ?

Тоді беріть участь в акції та вигравайте запрошення на концерт улюбленого артиста!
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше, накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від Forward Bank.
Обмінюйте їх на участь у розіграші (чим більше списувань, тим більше шансів на виграш) та, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником.
Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. у 2 етапи:

10 – 30 червня
1 – 31 липня
Для переможця 1-го етапу буде організована зустріч з Олегом Винником, а також квиток на будь-який з його концертів у турі. Переможець 2-го етапу потрапить на міні-концерт Олега Винника у незвичайній локації, який буде організовано тільки для нього та його друзів.
https://bilshe.mastercard.ua/
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Подякували: 3 раз.
 
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