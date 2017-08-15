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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:10

Акція від Mastercard – подорож на LeopolisJazzFest2021

Вирушайте у подорож з Mastercard від Forward Bank до чарівного Львову!
Беріть участь в розіграші чотирьох поїздок та відчуйте нову музичну хвилю на LeopolisJazzFest2021.

Щоб узяти участь в акції:

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.uaй оплачуйте карткою Mastercard від Forward Bank;
- обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
- вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.

Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування головної сцени фестивалю LeopolisJazz2021: 26 та 27 червня 2021 року.
Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 р.

Деталі на bilshe.mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11

Акція від Mastercard та «Сільпо»

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Forward Bank у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додатково Мавчика - героя захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 р. у всій мережі супермаркетів «Сільпо».

Деталі на mastercard.ua.

https://www.forward-bank.com/about/actions/
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:10

Акція від Mastercard та Нової Пошти

Беріть участь в акції та отримайте можливість виграти подарунковий сертифікат від Gifmall номіналом 500 грн або гриль Tefal.

Як взяти участь в акції:

завантажити додаток Нова Пошта, якщо досі ним не користуєтесь;
у розділі «Банківські картки» додати вашу картку Mastercard від Forward Bank та вказати її основною, натиснувши на чекбокс;
використати автоматичне списання оплати з картки під час отримання відправлення у відділенні Нова пошта;
на сторінці online.novaposhta.ua зареєструвати накладну, заповнивши спеціальну форму.
Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарунків.

Акція діє з 15 червня по 15 серпня 2021 р. включно.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:50

Акція від Mastercard та мережі ресторанів !FEST

Беріть участь в акції та вигравайте сертифікати на 500 грн до мережі ресторанів !FEST. Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі сім'ї та друзів.

Як скористатися пропозицією:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard від Forward Bank;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші.
Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021.

Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів – перший з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий – з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.
https://www.mastercard.ua/
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:51

Акція від Mastercard та Megogo

Мрієте про зустріч зі своїм кумиром Олегом Винником ?

Тоді беріть участь в акції та вигравайте запрошення на концерт улюбленого артиста!
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше, накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від Forward Bank.
Обмінюйте їх на участь у розіграші (чим більше списувань, тим більше шансів на виграш) та, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником.
Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. у 2 етапи:

10 – 30 червня
1 – 31 липня
Для переможця 1-го етапу буде організована зустріч з Олегом Винником, а також квиток на будь-який з його концертів у турі. Переможець 2-го етапу потрапить на міні-концерт Олега Винника у незвичайній локації, який буде організовано тільки для нього та його друзів.
https://bilshe.mastercard.ua/
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:43

«Кльована вигода» у липні

Ловіть свою кльовану вигоду у липні! Обирайте самостійно 3 категорії програми лояльності та необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank у Forward online, здійснюйте оплату КОКО КАРД та отримуйте кешбек!

Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся безліччю переваг.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... rav_kv.pdf
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:45

Акція «Календар Кешбек» у липні

Купуйте вигідно з календарем кешбек за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок.
Акція діє в період з 01.07.2021 р. по 31.07.2021 р. (включно) за наступними категоріями:

Продукти та супермаркети
Меблі та будівництво
Спорт та фітнес
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... /cashb.pdf
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:46

Акція від Visa та Portmone

Беріть участь в акції Visa та Portmone, додайте картку Visa від Forward Bank в особистий кабінет у додатку або на сайті portmone.com.ua, сплачуйте рахунки та отримайте шанс виграти новеньку автівку KiaRio та Sony PlayStation.

Кожна оплата — це ваш додатковий шанс на виграш.

Період акції: 01.07.2021 –31.07.2021
https://portmone.promo/draivui-za-avtivkoiu
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З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:54

Акція від Visa та Всі. Свої

Беріть участь в акції Visa та Всі. Свої!

Завітайте 17 та 18 липня 2021 року на маркет «Літній фешн», який збере найкращі українські бренди зі стильним літнім одягом.
Розраховуйтеся карткою Visa від Forward Bank та отримайте знижку 20% у корнері Свій. Бар та Своя. Кава.

Місце проведення: м. Київ, Десятинна, 12
https://www.forward-bank.com/about/actions/
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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