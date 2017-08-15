Акції від банку Форвард

Акція діє з 10.07.2021 по 10.08.2021 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 13 лип, 2021 09:45
Акція від Visa та MD-Fashion
Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Visa від Forward Bank на сайті
Акція діє з 10.07.2021 по 10.08.2021 року
Додано: Вів 13 лип, 2021 09:47
Акція від Visa та Нової пошти
Беріть участь в акції від Visa та Нової пошти - замовляйте товари в магазинах-партнерах та вигравайте туристичний сертифікат на суму 25 000 гривень.
Як взяти участь в акції:
зробити замовлення на сайті магазинів-партнерів;
вибрати спосіб доставки;
сплатити у мобільному додатку NovaPoshta карткою Visa від Forward Bank, онлайн на сайті або через термінал у відділенні Нової пошти;
заповнити онлайн-форму на сайті novaposhta.ua/lito.
Акція діє до 31 липня 2021 року
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56
Ловіть хвилю бонусів від Visa
Влаштуйте вигідний онлайн-шопінг на Rozetka.
Сплачуйте карткою Visa від Forward Bank та отримайте 5% бонусів на свій рахунок. Максимальна сума знижки - 150 грн за одиницю товару.
Період дії акції – 20.07.2021 по 25.07.2021 рр.
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