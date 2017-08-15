RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:45

Акція від Visa та MD-Fashion

Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Visa від Forward Bank на сайті https://md-fashion.com.ua/ та отримуйте знижку 10%.

Акція діє з 10.07.2021 по 10.08.2021 року
https://md-fashion.com.ua/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:47

Акція від Visa та Нової пошти

Беріть участь в акції від Visa та Нової пошти - замовляйте товари в магазинах-партнерах та вигравайте туристичний сертифікат на суму 25 000 гривень.

Як взяти участь в акції:

зробити замовлення на сайті магазинів-партнерів;
вибрати спосіб доставки;
сплатити у мобільному додатку NovaPoshta карткою Visa від Forward Bank, онлайн на сайті або через термінал у відділенні Нової пошти;
заповнити онлайн-форму на сайті novaposhta.ua/lito.
Акція діє до 31 липня 2021 року
https://novaposhta.ua/lito/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56

Ловіть хвилю бонусів від Visa

Влаштуйте вигідний онлайн-шопінг на Rozetka.

Сплачуйте карткою Visa від Forward Bank та отримайте 5% бонусів на свій рахунок. Максимальна сума знижки - 150 грн за одиницю товару.

Період дії акції – 20.07.2021 по 25.07.2021 рр.
https://www.visa.com.ua/uk_UA
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Укргазбанку 1 ... 21, 22, 23
Assistant_Portal » Пон 02 гру, 2019 16:03
224 44666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 13:05
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 15:28
34 17842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 13:02
Assistant_Portal
Акції від Ідея Банку 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Вів 15 сер, 2017 15:00
110 36037
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 12:59
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96278)
22.07.2021 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.