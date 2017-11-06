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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:45

Акція від Visa та MD-Fashion

Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Visa від Forward Bank на сайті https://md-fashion.com.ua/ та отримуйте знижку 10%.

Акція діє з 10.07.2021 по 10.08.2021 року
https://md-fashion.com.ua/
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:47

Акція від Visa та Нової пошти

Беріть участь в акції від Visa та Нової пошти - замовляйте товари в магазинах-партнерах та вигравайте туристичний сертифікат на суму 25 000 гривень.

Як взяти участь в акції:

зробити замовлення на сайті магазинів-партнерів;
вибрати спосіб доставки;
сплатити у мобільному додатку NovaPoshta карткою Visa від Forward Bank, онлайн на сайті або через термінал у відділенні Нової пошти;
заповнити онлайн-форму на сайті novaposhta.ua/lito.
Акція діє до 31 липня 2021 року
https://novaposhta.ua/lito/
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56

Ловіть хвилю бонусів від Visa

Влаштуйте вигідний онлайн-шопінг на Rozetka.

Сплачуйте карткою Visa від Forward Bank та отримайте 5% бонусів на свій рахунок. Максимальна сума знижки - 150 грн за одиницю товару.

Період дії акції – 20.07.2021 по 25.07.2021 рр.
https://www.visa.com.ua/uk_UA
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:30

Акція «Календар кешбек» у серпні

Купуйте вигідно з календарем кешбек за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості покупок. Акція діє в період з 01.08.2021 р. по 31.08.2021 р. (включно) за наступними категоріями:

одяг та взуття
освіта та навчання
АЗС
https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:57

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АЗС не входит.
iurii44
 
Повідомлень: 933
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:45

10 000 балів у подарунок за оплати з Mastercard

Як скористатись пропозицією:

на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо» виберіть товари на суму від 1250 грн;
вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз;
оплатіть замовлення карткою Mastercard від Forward Bank на сайті shop.silpo.ua /у додатку «Сільпо»/кур'єру/на касі.
отримуйте 10 000 балів на картку «Власного рахунку», з якої було зроблено замовлення;
додаткові бали надійдуть на картку «Власного рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 02.08.2021 по 31.08.2021 р. у всіх магазинах мережі «Сільпо», де доступна послуга доставки чи самовивозу.
https://shop.silpo.ua/
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:50

Акція Visa та Novus

Беріть участь в акції з Visa та Novus, обирайте улюблений фрукт та заряджайтеся літнім настроєм!

Хапайте посіпак зі знижкою -50%! Щоб отримати бонус, потрібно назбирати 4 фішки. Ви отримаєте її кожного разу, коли купуєте на суму від 199 грн одним чеком. А за сплату карткою Visa від Forward Bank отримаєте +1 додаткову фішку.

Акція діє до 06 вересня 2021 року.
https://www.visa.com.ua/uk_UA
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:28

Акція від Сільпо та Mastercard Більше

Беріть участь в акції та вирушайте на Доообру ферму з Лавкою Традицій Сільпо та Mastercard Більше. Отримайте шанс виграти одну з десяти поїздок на двох та провести незабутній день на свіжому повітрі з козотерапією, сироварінням та іншими природними цікавинками.

Як скористатися пропозицією:

накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від Forward Bank;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
вигравайте одну з десяти подорожей на двох.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція триває з 05.08.2021 по 24.08.2021 року.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/8360
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:32

Акція від Mastercard

Беріть участь в акції Mastercard та вигравайте подарункові сертифікати на 1000 та 5000 грн від магазину туристичного спорядження Gorgany.

Механіка акції:

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
- обмінюйте бали в програмі Mastercard Більше на участь в акції;
- вигравайте подарункові сертифікати на 1000 чи 5000 грн від магазину Gorgany.

Акція діє з 05.08.2021 по 05.09.2021 року
https://bilshe.mastercard.ua/
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:33

Акція від Mastercard Більше

Беріть участь в акції від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти настінну дерев’яну мапу світу від українського бренду Enjoy the Wood!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від Forward Bank;
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 25-ти декоративних мап світу.
Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.

Акція діє з 15.08.2021 по 15.09.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://bilshe.mastercard.ua/
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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