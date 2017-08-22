Акції від банку Форвард

Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank у мобільному додатку Justin та отримуйте можливість відправити наступну посилку безкоштовно.
Як скористатися пропозицією:
платіть карткою Mastercard від Forward Bank за відправлення або отримання посилок у додатку Justin отримайте промокод на наступну безкоштовну відправку посилки використайте промокод під час наступної відправки посилки Україною вагою до 30 кг. Акція діє з 01.11.21 по 31.1121 р. в усій мережі Justin https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Беріть участь в акції від Mastercard і Нової пошти та отримуйте можливість виграти один з 200 сертифікатів giftmall або один із 16 Apple Watch 7.
Як скористатись пропозицією:
оплачуйте відправлення карткою Mastercard від Forward Bank онлайн у мобільному додатку, бізнес-кабінеті та на сайті Нової пошти, або шляхом автосписання у відділенні або у кур’єра НП беріть участь у розіграші смарт годинника Apple Watch Series 7, 41 mm або подарункового сертифіката giftmall номіналом 500 грн. Акція діє з 01.11.21 до 15.02.22 р. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Беріть участь в акції від Forward Bank у Facebook та отримайте можливість виграти один з 5 фірмових подарунків.
Умови участі в розіграші:
підпишіться на сторінку ForwardBankua у Facebook; уподобайте допис з оголошенням старту розіграшу; кожної п’ятниці отримуйте шанс вигравати корисні та приємні речі для себе і друзів. Акція діє з 5.11.2021 р. по 03.12.21 р. https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf
Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank у мобільному додатку FOZZY та отримуйте 100 грн на наступну покупку в усіх гіпермаркетах мережі.
Як скористатись пропозицією:
встановіть додаток FOZZY та зареєструйтеся у розділі «Мої картки» додайте свою картку Mastercard від Forward Bank та виберіть її основною для оплати сплатіть покупки на суму від 500 грн за допомогою цієї картки у додатку FOZZY отримуйте знижку 100 грн на наступну покупку. Акція діє до 30.11.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі Fozzy у містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Вишневе та селі Проліски. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Беріть участь в акції, спробуйте послугу «Готівка на касі» та отримайте 2000 балів на Власний рахунок.
Як скористатися пропозицією:
обирайте бажані товари у мережі супермаркетів «Сільпо» та обов’язково проскануйте на касі картку програми «Власний рахунок» (пластикову або у додатку) повідомте касира про бажання зняти готівку і вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки оплатіть товари карткою Mastercard від Forward Bank та отримайте готівку разом із товаром (максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн) отримайте 2000 балів на «Власний рахунок» за перше зняття будь-якої суми. Акція діє до 10.12.2021 року.
Беріть участь в акції від «Всі.Свої», купуйте стильні речі на суму від 3000 грн та отримуйте шопер у подарунок. А з карткою Visa від Forward Bank ви можете смакувати каву та напої у барі зі знижкою 20%.
Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank на сайті EVA.UA та отримайте знижку 5%.
Як скористатися пропозицією:
- зареєструйтеся на сайті eva.ua або увійдіть в особистий кабінет - оберіть товар на сайті eva.ua на будь-яку суму - при оформленні замовлення оберіть спосіб оплати «знижка 5% при оплаті карткою Mastercard»
Беріть участь в акції, замовляйте на сайті fozzyshop.ua, платіть карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте 150 грн на наступну покупку у FOZZY.
Як скористатися пропозицією:
Здійсніть оплату карткою Mastercard від Forward Bank на суму від 1500 грн на сайті fozzyshop.ua Переконайтесь, що у вас є мобільний додаток FOZZY. Промокод на суму 150 грн з'явиться у мобільному додатку FOZZY протягом 3-х днів. Скористайтеся знижкою на касі будь-якого гіпермаркета мережі FOZZY до 31.01.2022 р. Акція діє в період з 15.11.2021 р. по 15.12.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі FOZZY в містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Кременчук, Вишневе й селі Проліски. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html