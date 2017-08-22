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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:54

Акція від Mastercard і Justin

Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank у мобільному додатку Justin та отримуйте можливість відправити наступну посилку безкоштовно.

Як скористатися пропозицією:

платіть карткою Mastercard від Forward Bank за відправлення або отримання посилок у додатку Justin
отримайте промокод на наступну безкоштовну відправку посилки
використайте промокод під час наступної відправки посилки Україною вагою до 30 кг.
Акція діє з 01.11.21 по 31.1121 р. в усій мережі Justin
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:56

Акція від Mastercard і Нової пошти

Беріть участь в акції від Mastercard і Нової пошти та отримуйте можливість виграти один з 200 сертифікатів giftmall або один із 16 Apple Watch 7.

Як скористатись пропозицією:

оплачуйте відправлення карткою Mastercard від Forward Bank онлайн у мобільному додатку, бізнес-кабінеті та на сайті Нової пошти, або шляхом автосписання у відділенні або у кур’єра НП
беріть участь у розіграші смарт годинника Apple Watch Series 7, 41 mm або подарункового сертифіката giftmall номіналом 500 грн.
Акція діє з 01.11.21 до 15.02.22 р.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:57

Розіграш подарунків від Forward Bank

Беріть участь в акції від Forward Bank у Facebook та отримайте можливість виграти один з 5 фірмових подарунків.

Умови участі в розіграші:

підпишіться на сторінку ForwardBankua у Facebook;
уподобайте допис з оголошенням старту розіграшу;
кожної п’ятниці отримуйте шанс вигравати корисні та приємні речі для себе і друзів.
Акція діє з 5.11.2021 р. по 03.12.21 р.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:25

Акція від Mastercard та FOZZY

Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank у мобільному додатку FOZZY та отримуйте 100 грн на наступну покупку в усіх гіпермаркетах мережі.

Як скористатись пропозицією:

встановіть додаток FOZZY та зареєструйтеся
у розділі «Мої картки» додайте свою картку Mastercard від Forward Bank та виберіть її основною для оплати
сплатіть покупки на суму від 500 грн за допомогою цієї картки у додатку FOZZY
отримуйте знижку 100 грн на наступну покупку.
Акція діє до 30.11.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі Fozzy у містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Вишневе та селі Проліски.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:07

Акція від Mastercard та Сільпо

Беріть участь в акції, спробуйте послугу «Готівка на касі» та отримайте 2000 балів на Власний рахунок.

Як скористатися пропозицією:

обирайте бажані товари у мережі супермаркетів «Сільпо» та обов’язково проскануйте на касі картку програми «Власний рахунок» (пластикову або у додатку)
повідомте касира про бажання зняти готівку і вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки
оплатіть товари карткою Mastercard від Forward Bank та отримайте готівку разом із товаром (максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн)
отримайте 2000 балів на «Власний рахунок» за перше зняття будь-якої суми.
Акція діє до 10.12.2021 року.

В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети пов’язані з вживанням тютюнових виробів.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:15

Акція Чорний маркет від «Всі.Свої» та Visa

Беріть участь в акції від «Всі.Свої», купуйте стильні речі на суму від 3000 грн та отримуйте шопер у подарунок.
А з карткою Visa від Forward Bank ви можете смакувати каву та напої у барі зі знижкою 20%.

Адреса: вул. Десятинна, 12.
Пропозиція діє з 26 листопада по 28 листопада 2021 року.
https://www.visa.com.ua/ru_UA
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:04

Акція від Mastercard та EVA.UA

Беріть участь в акції, платіть карткою Mastercard від Forward Bank на сайті EVA.UA та отримайте знижку 5%.

Як скористатися пропозицією:

- зареєструйтеся на сайті eva.ua або увійдіть в особистий кабінет
- оберіть товар на сайті eva.ua на будь-яку суму
- при оформленні замовлення оберіть спосіб оплати «знижка 5% при оплаті карткою Mastercard»

Акція діє з 15.11.2021 по 15.12.2021 включно
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:05

Акція від от Mastercard та Fozzy

Беріть участь в акції, замовляйте на сайті fozzyshop.ua, платіть карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте 150 грн на наступну покупку у FOZZY.

Як скористатися пропозицією:

Здійсніть оплату карткою Mastercard від Forward Bank на суму від 1500 грн на сайті fozzyshop.ua
Переконайтесь, що у вас є мобільний додаток FOZZY.
Промокод на суму 150 грн з'явиться у мобільному додатку FOZZY протягом 3-х днів.
Скористайтеся знижкою на касі будь-якого гіпермаркета мережі FOZZY до 31.01.2022 р.
Акція діє в період з 15.11.2021 р. по 15.12.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі FOZZY в містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Кременчук, Вишневе й селі Проліски.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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