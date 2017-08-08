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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:21

Вигравайте шопінг зі стилістом

Смак, упевненість, стиль — запрошуємо на профейсійний шопінг у супроводі досвідченого іміджмейкера! Виграйте похід по модних магазинах разом зі стилістом Маргаритою Мурадовою, авторкою популярного Youtube-каналу про моду, — зробіть ревізію вашого гардеробу та доберіть персональні луки, що залишаться вам у подарунок. Отримайте новий, унікальний імідж до весняного сезону-2022 та візміть участь у зйомці програми «Рито, що вдягнути?» для MEGOGO Live. Також ви можете піднести на новий рівень свої навички зі створення модного образу на курсі «Стиль для себе» від освітньої платформи MODEISME, вигравши один із п’яти сертифікатів на навчання. Тим часом дивіться шоу «Рито, що вдягнути?» та вдосконалюйте ваше почуття моди вже зараз!

Аби узяти участь в акції слід:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua до 31.01.2022
обмінюйте бали на участь у розіграші (що більше списань, то вищі ваші шанси на виграш)
виграйте божественно модний пакет «Гардероб-Шопінг-Зйомки» з Маргаритою Мурадовою чи один з п’яти сертифікатів на лекційну програму «Стиль для тебе»
Пропозиція дійсна з 01.12.2021 до 31.01.2022
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -stylistom
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:31

Пірнайте в затишну кінозиму

Що потрібно?
Хоча б один раз розрахуватися карткою Mastercard від Кредобанку онлайн на суму не менше 300 гривень впродовж періоду акції або одного з етапів акції. Це можуть бути будь-які товари, послуги на вебсайтах або в мобільних застосунках інтернет-магазинів.

Які призи?
Ми розігруємо:

3 smart-телевізори LG 55' 8K UHD Smart TV;
9 саундбарів LG SN5R.
Загалом тринадцять призів. Тож ваші шанси отримати подарунок — високі.

Хто бере участь в акції?
Всі, хто має картку від Кредобанку і успішно розрахується нею онлайн з 1 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року включно. Акція складається з трьох етапів:

з 1 грудня 2021 р. до 15 грудня 2021 р. включно;
з 16 грудня 2021 р. до 31 грудня 2021 р. включно;
з 1 січня 2022 р. до 14 січня 2022 р. включно.
Коли?
Акція діє з 1 грудня 2021 р. до 14 січня 2022 р. включно. Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... u-kinozymu
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:43

«Кльована вигода» у грудні

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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:44

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Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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