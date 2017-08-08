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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:21

Вигравайте шопінг зі стилістом

Смак, упевненість, стиль — запрошуємо на профейсійний шопінг у супроводі досвідченого іміджмейкера! Виграйте похід по модних магазинах разом зі стилістом Маргаритою Мурадовою, авторкою популярного Youtube-каналу про моду, — зробіть ревізію вашого гардеробу та доберіть персональні луки, що залишаться вам у подарунок. Отримайте новий, унікальний імідж до весняного сезону-2022 та візміть участь у зйомці програми «Рито, що вдягнути?» для MEGOGO Live. Також ви можете піднести на новий рівень свої навички зі створення модного образу на курсі «Стиль для себе» від освітньої платформи MODEISME, вигравши один із п’яти сертифікатів на навчання. Тим часом дивіться шоу «Рито, що вдягнути?» та вдосконалюйте ваше почуття моди вже зараз!

Аби узяти участь в акції слід:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua до 31.01.2022
обмінюйте бали на участь у розіграші (що більше списань, то вищі ваші шанси на виграш)
виграйте божественно модний пакет «Гардероб-Шопінг-Зйомки» з Маргаритою Мурадовою чи один з п’яти сертифікатів на лекційну програму «Стиль для тебе»
Пропозиція дійсна з 01.12.2021 до 31.01.2022
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -stylistom
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:31

Пірнайте в затишну кінозиму

Що потрібно?
Хоча б один раз розрахуватися карткою Mastercard від Кредобанку онлайн на суму не менше 300 гривень впродовж періоду акції або одного з етапів акції. Це можуть бути будь-які товари, послуги на вебсайтах або в мобільних застосунках інтернет-магазинів.

Які призи?
Ми розігруємо:

3 smart-телевізори LG 55' 8K UHD Smart TV;
9 саундбарів LG SN5R.
Загалом тринадцять призів. Тож ваші шанси отримати подарунок — високі.

Хто бере участь в акції?
Всі, хто має картку від Кредобанку і успішно розрахується нею онлайн з 1 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року включно. Акція складається з трьох етапів:

з 1 грудня 2021 р. до 15 грудня 2021 р. включно;
з 16 грудня 2021 р. до 31 грудня 2021 р. включно;
з 1 січня 2022 р. до 14 січня 2022 р. включно.
Коли?
Акція діє з 1 грудня 2021 р. до 14 січня 2022 р. включно. Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... u-kinozymu
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:43

«Кльована вигода» у грудні

Обирайте у Forward online 3 категорії програми лояльності та необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank, здійснюйте оплату КОКО КАРД та повертайте до 10% кешбеку за свої розрахунки!

Завантажуйте додаток Forward online у App Store/Play Market на свій мобільний пристрій та насолоджуйтеся перевагами власника картки.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... f_prav.pdf
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:44

Акція «Знімай безкоштовно» в грудні

Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
Акція діє з 01-31.12.2021 р. (включно).
https://www.forward-bank.com/about/acti ... f_umov.pdf
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:25

Акція від Mastercard bilshe

Беріть участь в акції від Mastercard та отримуйте можливість виграти квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».

Щоб взяти участь в акції:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard від Forward Bank
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші - що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш
вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».
Місце проведення шоу: м. Київ, концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 р. по 9 січня 2022 р.

Акція діє з 1 грудня 2021 р. по 20 грудня 2021 р.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/10500
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:26

Розіграш подарунків від Forward Bank

Беріть участь в акції від Forward Bank в Instagram та отримайте можливість виграти один з 5 фірмових подарунків.

Умови участі в розіграші:

підпишіться на сторінку forwardbank_official у Instagram;
уподобайте допис з оголошенням старту розіграшу;
зробіть репост допису в історії Instagram з відміткою Forward Bank;
кожної п’ятниці отримуйте шанс вигравати корисні та приємні речі для себе і друзів.
Акція діє з 26.11.2021-24.12.2021 р.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... tagram.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:27

50 топових смартфонів під ялинку від Mastercard і «Фори»!

Платіть карткою Mastercard від Forward Bank у мережі магазинів «Фора» та беріть участь у розіграші 50 смартфонів.

Як скористатися пропозицією:

бути учасником програми лояльності «Фора club»
здійсніть покупку в мережі магазинів «Фора», на сайті shop.fora.ua/ або в мобільному додатку «Фора» на суму від 500 грн. При оплаті не забудьте просканувати свій мобільний додаток «Фора сlub».
оплатіть покупку карткою Mastercard від Forward Bank – фізичною, із використанням цифрового NFC-гаманця або карткою в мобільному додатку «Фора».
беріть участь у розіграші 50 новеньких топових смартфонів.
Акція діє з 1 по 31 грудня 2021 року у всій мережі супермаркетів Фора

В акції беруть участь чеки на суму понад 500 грн, до суми чека не додається вартість тютюнових виробів і виробів, пов’язаних із вживанням тютюну.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:28

Інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір»

Беріть участь в акції від Mastercard та отримуйте можливість виграти квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».

Щоб взяти участь в акції:

реєструйтеся bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard від Forward Bank;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші - що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш;
вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».
Місце проведення шоу: м. Київ, концерт-хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 по 09 січня 2022 р.

Акція діє з 1 грудня 2021 р. по 20 грудня 2021 р.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/10500
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Повідомлень: 2476
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:30

Акція «Календар кешбек» у грудні 2021

Купуйте вигідно з календарем кешбек за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 3% від вартості покупок.
Акція діє в період з 10.12.2021 р. по 31.12.2021 р. (включно) за наступними категоріями:

продукти та супермаркети
подарунки та прикраси
маркетплейси
https://www.forward-bank.com/about/acti ... h_back.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:24

Відчуйте різдвяну магію з Mastercard

До 31 грудня 2021 року включно платіть онлайн карткою Mastercard та виграйте один із десяти сертифікатів Rozetka на 10 000 грн для неймовірного новорічного шопінгу!

Умови участі в промо:

реєструйтеся в програмі Mastercard Більше;
обмінюйте бали на участь у розіграші;
здійснюйте онлайн оплати карткою Mastercard від 50 грн в інтернеті в улюблених додатках;
виграйте один із десяти сертифікатів Rozetka номіналом 10 000 грн.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/10521
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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