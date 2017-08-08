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Акції від банку Форвард

Акції від банку Форвард
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:47

Акція «Знімай безкоштовно з Авторської картки Gold»

Знімайте власні кошти без комісії в період з 12.01.2022 р. по 01.03.2022 р. (включно) з платіжної картки Авторська картка Gold.
https://www.forward-bank.com/about/acti ... m_Gold.pdf
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