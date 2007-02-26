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Продам биткоин (btc)

Продам биткоин (btc)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:08

Мы добавили обменный пункт Exmon в наш мониторинг на этой неделе.
Надеемся на продуктивное сотрудничество. А пользователям предлагаем ознакомиться со страницей отзывов о данном обменнике.
Best_Change
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:41

100btc-exchange
Указанный номер телефона не действительный , все контактные данные сверять на сайте в консультанта !!!
100btc-exchange
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:13

Re: Продам биткоин (btc)

приму в дар
Кискодер
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:06

to4kaobmena Всем привет

Tochkaobmena продолжает радовать вас своими курсами !!

На нашем сервисе вы можете легко обменять свои средства таких платёжных систем : Яндекс Деньги RUB, Exmo USD, Advcash USD, Perfect Money USD, Payeer RUB, Payeer USD, Tether ERC20 USDT, ПриватБанк, Монобанк. 

Для постоянных клиентов БОНУС подробнее вы можете узнать на нашем сайте в разделе новости.

Так же мы начали сотрудничать еще с одним мониторингом Fincompas.

C нами меняться быстро, выгодно !
to4kaobmena
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:17

Продам биткоины (BTC) за гривны через Приват24

Продам биткоины за гривны при помощи перевода на Приват24:



Безопасность гарантируется системой escrow на платформе Paxful. Работает это так: после совершения вами оплаты нужная вам сумма в BTC автоматически блокируется у меня на счету до тех пор, пока я не увижу ваш перевод на своем Привате (после чего я со своей стороны подтверждаю получение и отпускаю вам BTC). Обычно сделка занимает 3-5 минут.
erillar
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:24

Re: Продам биткоин (btc)

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:32

Мизантрóп

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  vanLavina написав:
  Эгоист написав:Куда собираетесь вкладывать вырученные от битка деньги, если не секрет? Только не говорите, что в недвигу. :mrgreen:

В лечение близкого человека заграницей. Очень я вам скажу не дешевое удовольствие.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:29

Интересно как решилась вся эта эпопея с кидалом на предоплату за биткоины, кто знает напишите пожалуйста. Все 27 страниц форума прочитал, как детективный роман :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:09

vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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