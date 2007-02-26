Надеемся на продуктивное сотрудничество. А пользователям предлагаем ознакомиться со страницей
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:08
Мы добавили обменный пункт Exmon в наш мониторинг на этой неделе.
Надеемся на продуктивное сотрудничество. А пользователям предлагаем ознакомиться со страницей
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:41
100btc-exchange
Указанный номер телефона не действительный , все контактные данные сверять на сайте в консультанта !!!
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:13
Re: Продам биткоин (btc)
приму в дар
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:06
to4kaobmena Всем привет
Tochkaobmena продолжает радовать вас своими курсами !!
На нашем сервисе вы можете легко обменять свои средства таких платёжных систем : Яндекс Деньги RUB, Exmo USD, Advcash USD, Perfect Money USD, Payeer RUB, Payeer USD, Tether ERC20 USDT, ПриватБанк, Монобанк.
Для постоянных клиентов БОНУС подробнее вы можете узнать на нашем сайте в разделе новости.
Так же мы начали сотрудничать еще с одним мониторингом Fincompas.
C нами меняться быстро, выгодно !
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:17
Продам биткоины (BTC) за гривны через Приват24
Продам биткоины за гривны при помощи перевода на Приват24:
Безопасность гарантируется системой escrow на платформе Paxful. Работает это так: после совершения вами оплаты нужная вам сумма в BTC автоматически блокируется у меня на счету до тех пор, пока я не увижу ваш перевод на своем Привате (после чего я со своей стороны подтверждаю получение и отпускаю вам BTC). Обычно сделка занимает 3-5 минут.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:24
Re: Продам биткоин (btc)
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:32
Мизантрóп
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:29
Интересно как решилась вся эта эпопея с кидалом на предоплату за биткоины, кто знает напишите пожалуйста. Все 27 страниц форума прочитал, как детективный роман
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:09
vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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