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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:59
vladus17 "пострадавшие" приобрели урок и через год бонусом Томос,но всё равно им страдать при жизни земной приятно."Мошенник" (без решения гуманного суда) непременно будет наказан Царём царей,во всяком случаи "пострадавшие" в это свято верят.
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:20
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:29
Re: Продам биткоин (btc)
их надо мотивировать.На "больных раком" море тем по засеву поля чудес в соцсетях и,заметил на этом форуме от тех же хацкерных-тролей Никульченко и Бурова.Последний в те дни августа 2017-го под известным своим акком не появлялся,думаю это он слишком много совпадений©Аваков
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 14 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:30
Так вам деньги-то жулик вернул ? Его же вроде быстро вычислили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:37
freeze я Вам не скажу за всех зебр,но мне ответ Зебры выше придельно понятен
Витька,извинись,я всё прощу
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