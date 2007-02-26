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Продам биткоин (btc)

Продам биткоин (btc)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:59

vladus17 "пострадавшие" приобрели урок и через год бонусом Томос,но всё равно им страдать при жизни земной приятно."Мошенник" (без решения гуманного суда) непременно будет наказан Царём царей,во всяком случаи "пострадавшие" в это свято верят.
https://lifter.com.ua/v-kalifornii-izob ... temu-14068
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:20

  vladus17 написав:
  Мизантрóп написав:vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.

Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?

Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:29

Re: Продам биткоин (btc)

  Zebra написав:В киберполиции работают дармоеды
их надо мотивировать.На "больных раком" море тем по засеву поля чудес в соцсетях и,заметил на этом форуме от тех же хацкерных-тролей Никульченко и Бурова.Последний в те дни августа 2017-го под известным своим акком не появлялся,думаю это он :mrgreen: слишком много совпадений©Аваков
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 14 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:30

  Zebra написав:
  vladus17 написав:
  Мизантрóп написав:vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.

Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?

Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.


Так вам деньги-то жулик вернул ? Его же вроде быстро вычислили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:37

freeze я Вам не скажу за всех зебр,но мне ответ Зебры выше придельно понятен :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:36

Re: Продам биткоин (btc)

  Zebra написав:Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.

Если план А не сработал (легально), то все же еще есть План Б. Знаете же ведь где живет...
Я бы это так не оставил.

И на какую сумму вышло попадалово в грн?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:35

  Zebra написав: Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают

Долой наЛОХИ! 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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