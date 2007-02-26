Продам биткоин (btc)

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Мизантрóп написав:vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Так вам деньги-то жулик вернул ? Его же вроде быстро вычислили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Zebra написав:Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Если план А не сработал (легально), то все же еще есть План Б. Знаете же ведь где живет... Я бы это так не оставил.
Мизантрóп написав:vladus17 пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
Stringer написав:В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
Там работают девочки и мальчики, которые отсидели в бурситетах, получили дипломы, устроились на госслужбу и протирают штаны. Закрыть могут любое дело по причине отсутствия преступления, а ты если хочешь нанимай юристов и пинай их через суд или прокуратуру. Там бюрократия, проедание налогов. Потерпевших по делу было 4.
Stringer написав:В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
Там работают девочки и мальчики, которые отсидели в бурситетах, получили дипломы, устроились на госслужбу и протирают штаны. Закрыть могут любое дело по причине отсутствия преступления, а ты если хочешь нанимай юристов и пинай их через суд или прокуратуру. Там бюрократия, проедание налогов. Потерпевших по делу было 4.
За 9к грн волокита не стоит времени.
Тесть потерпевшие отказались от обвинений и забрали заявления... ну тогда конечно дело следует закрыть
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