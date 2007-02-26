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Продам биткоин (btc)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:30
Zebra написав: vladus17 написав: Мизантрóп написав:vladus17
пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Так вам деньги-то жулик вернул ? Его же вроде быстро вычислили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 12:37
freeze
я Вам не скажу за всех зебр,но мне ответ Зебры выше придельно понятен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:36
Zebra написав:
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
Если план А не сработал (легально), то все же еще есть План Б. Знаете же ведь где живет...
Я бы это так не оставил.
И на какую сумму вышло попадалово в грн?
Life is good.
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vladus17
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Додано: Суб 14 гру, 2019 23:35
Zebra написав:
Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают
Долой наЛОХИ!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 10:43
Zebra написав: vladus17 написав: Мизантрóп написав:vladus17
пяток человек оплатили тренинг по эффективному и рациональному засеиванию поля чудес.
Я так понимаю это значит что так и не удалось вернуть деньги пострадавшим и наказать мошенника?
Совершенно верно. В киберполиции работают дармоеды, дело этим летом закрыли в связи с "отсутствием состава преступления". Смысла платить налоги нет, нужно уклоняться всячески, т.к. у нас что медицина, что полиция - не работают, а проедают.
В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
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Додано: Сер 18 гру, 2019 02:43
Stringer написав:
В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
Там работают девочки и мальчики, которые отсидели в бурситетах, получили дипломы, устроились на госслужбу и протирают штаны. Закрыть могут любое дело по причине отсутствия преступления, а ты если хочешь нанимай юристов и пинай их через суд или прокуратуру. Там бюрократия, проедание налогов. Потерпевших по делу было 4.
За 9к грн волокита не стоит времени.
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Zebra
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Додано: Нед 22 гру, 2019 13:06
Zebra написав: Stringer написав:
В смысле с отсутствием состава преступления? Следователь посчитал, что переход денег от потерпевших к подозреваемому произошёл без нарушения уголовного законодательства? Должны были быть какие то документы, подтверждающие такую гипотезу - типа долговые расписки потерпевших, или договоры займа, или квитанция о получении товара/услуги, подписанная потерпевшим..., что предъявил следователю мошенник?
Там работают девочки и мальчики, которые отсидели в бурситетах, получили дипломы, устроились на госслужбу и протирают штаны. Закрыть могут любое дело по причине отсутствия преступления, а ты если хочешь нанимай юристов и пинай их через суд или прокуратуру. Там бюрократия, проедание налогов. Потерпевших по делу было 4.
За 9к грн волокита не стоит времени.
Тесть потерпевшие отказались от обвинений и забрали заявления...
ну тогда конечно дело следует закрыть
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:12
Ну как раз попали в тему о мошеннике
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